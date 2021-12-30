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Сорвали джекпот: двое россиян получили по миллиону рублей от «Пятёрочки» и Coca-Cola

«Пятёрочка» и Сoca-Cola подвели промежуточные итоги новогодней акции «Миллион желаний». Каждую неделю в ее рамках разыгрывается 1 млн рублей. Двое гостей магазинов «Пятёрочка» из Альметьевска и Ижевска уже стали миллионерами.

«Пятёрочка» и Coca-Cola исполняют желания.
«Пятёрочка» и Coca-Cola исполняют желания.
торговая сеть «Пятёрочка»

Светлана Ахтарова из Альметьевска и Ринат Абдуллин из Ижевска буквально «сорвали» джекпот и стали обладателями главного приза.

Светлана Ахтарова,
победительница акции «Миллион желаний»:

— Я никогда в жизни ничего не выигрывала, поэтому, узнав о победе, сначала абсолютно не поверила в происходящее. Я по-настоящему удивилась: это правда произошло со мной? Неужели из миллионов россиян, которые покупают продукты в «Пятёрочке», выиграла именно я? Миллион рублей планирую потратить на улучшение своего здоровья и образование дочери. Она скоро собирается поступать в вуз, поэтому выигрыш оказался нам очень кстати. Обязательно буду участвовать в последующих акциях! Чудеса случаются!

Ринат Абдуллин,
победитель из Ижевска:

— День вручения приза совпал с моим Днем рождения, что порадовало меня вдвойне! Спасибо организаторам, что скрасили мой праздник и подарили неимоверную радость. Выигрыш потрачу, скорее всего, на покупку автомобиля, давно об этом мечтал.

К слову, испытать свою удачу могут все гости «Пятёрочки», зарегистрированные в программе лояльности «Выручай-карта».

Новогодняя акция продлится в магазинах до 10 января 2022 года. Чтобы получить шанс выиграть денежные призы, необходимо обязательно нажать на кнопку «Участвую» в личном кабинете в мобильном приложении «Пятёрочки». После этого вплоть до 10 января включительно за каждую покупку в «Пятёрочке» или в сервисе «Пятёрочка Доставка» на сумму от 555 рублей с применением действующей «Выручай-карты» гости будут накапливать «шансы» на выигрыш. Чем больше покупок — тем больше «шансов».

«Пятёрочка» и Coca-Cola исполняют желания.
«Пятёрочка» и Coca-Cola исполняют желания.
торговая сеть «Пятёрочка»

Дополнительные «шансы» можно получить за покупки товаров-партнеров под брендами Сoca-Cola, Fanta, Sprite, соков и нектаров «Добрый» на сумму не менее 200 рублей в магазинах (на доставку не распространяется).

В рамках акции ежедневно разыгрываются 1 тыс. призов на сумму 1 тыс. рублей каждый и один приз в размере 100 тыс. рублей, а также каждую неделю определяется обладатель главного приза — 1 млн рублей.

Объявление победителей, выигравших 1 млн рублей будет проходить каждую неделю вплоть до 1 февраля 2022 года. Информация о ежедневных победителях будет публиковаться на сайте акции.

Кроме того, по итогам акции сеть направит средства в благотворительный фонд «Русь» в пользу нуждающихся: по 3 рубля за каждого зарегистрированного участника.

Узнать больше об акции можно на сайте.

Справка

Торговая сеть «Пятёрочка» входит в X5 Retail Group, ведущую продуктовую розничную компанию России, которая также включает в себя супермаркеты «Перекрёсток», гипермаркеты «Карусель». На 31 декабря 2020 года в стране работали 16 709 магазинов «Пятёрочка» в 66 регионах РФ

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