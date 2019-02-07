Составлен чек-лист для тех, кто планирует оформить автозаем.

7.

У компании с серьезным подходом к делу наверняка есть ценности и базовые принципы работы, которые она транслирует клиентам и партнерам. Важно понимать, какую позицию компания занимает в жизни общества — поддерживает ли социально значимые инициативы, как относится к своим сотрудникам и заботится ли о своей репутации.