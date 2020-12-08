Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 декабря -13°C
Потребитель
101

Состоялась презентация уникального видео о Республике Алтай

Туристско — информационный центр Республики Алтай анонсировал презентационное видео, созданное для продвижения туристического бренда Республики Алтай.

Туристско - информационный центр Республики Алтай

Действия ролика разворачиваются в Чемальском районе.

Чемал был выбран для съемок не случайной: именно с этого района у туристов начинается знакомство с Алтаем, а такие достопримечательности, как Патмос, Гэс, Ороктойский мост — уже давно стали визитными карточками Республики Алтай.

Основная идея ролика — знакомство с Алтаем через бережное отношение к его природе, обычаям и традициям.

Ролик создан по заказу: Туристско-информационного центра Республики Алтай при поддержке Администрации Чемальского района.

Режиссер и оператор ролика: Константин Серебряков

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость