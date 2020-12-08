Состоялась презентация уникального видео о Республике Алтай

Действия ролика разворачиваются в Чемальском районе.

Чемал был выбран для съемок не случайной: именно с этого района у туристов начинается знакомство с Алтаем, а такие достопримечательности, как Патмос, Гэс, Ороктойский мост — уже давно стали визитными карточками Республики Алтай.

Основная идея ролика — знакомство с Алтаем через бережное отношение к его природе, обычаям и традициям.

Ролик создан по заказу: Туристско-информационного центра Республики Алтай при поддержке Администрации Чемальского района.

Режиссер и оператор ролика: Константин Серебряков