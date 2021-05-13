Сотни тысяч смартфонов заразило опасное приложение

Сотни тысяч смартфонов на Android оказались заражены программой для кражи данных банковских карт, пишет в своем блоге компания Pradeo.

Вредоносное приложение маскируется под браузер Google Chrome. Мошенники также используют фишинг.

Сначала жертва получает СМС-сообщение с требованием уплатить таможенный сбор за доставку посылки. После перехода по ссылке пользователю советуют обновить Google Chrome. В случае согласия он переходит на сайт злоумышленников, пишет «Росбалт».

После установки поддельного браузера владельца устройства просят заплатить небольшую сумму (около $1). При этом цель манипуляции — получить данные банковской карты.

Между тем Банк России работает над законопроектом, который позволит в несколько раз увеличить долю возврата похищенных мошенниками средств.