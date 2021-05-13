Сотни тысяч смартфонов заразило опасное приложение

Вредоносное приложение маскируется под браузер Google Chrome. Мошенники также используют фишинг.
Сначала жертва получает СМС-сообщение с требованием уплатить таможенный сбор за доставку посылки. После перехода по ссылке пользователю советуют обновить Google Chrome. В случае согласия он переходит на сайт злоумышленников, пишет «Росбалт».
После установки поддельного браузера владельца устройства просят заплатить небольшую сумму (около $1). При этом цель манипуляции — получить данные банковской карты.
Между тем Банк России работает над законопроектом, который позволит в несколько раз увеличить долю возврата похищенных мошенниками средств.