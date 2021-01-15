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Потребитель

Сотовая связь для российских потребителей может подорожать на 15%

Российские операторы сотовой связи могут поднять цены на свои услуги на 15%, поскольку из-за пандемии COVID-19 лишились части доходов и понесли незапланированные расходы.

Телефон. Переговоры.
Телефон. Переговоры.
Pixabay.com

О возможном росте тарифов говорится в отчете агентства Content-Review, сообщают «Ведомости».

Прогнозируемое повышение тарифов на 15−16% — вынужденная мера, призванная компенсировать как дополнительные расходы операторов, так и исчезновение или сокращение отдельных статей их доходов, считают аналитики.

Во время пандемии сотовые компании лишились дохода от международного роуминга. Недополученная прибыль и незапланированные расходы операторов оцениваются в 30 млрд рублей, пишет News.ru.

Поскольку их возможности для «скрытого» повышения исчерпаны, цены поднимут напрямую. Однако повышение, скорее всего, затронет лишь тарифы стоимостью 500−900 рублей в месяц, для владельцев которых такое повышение окажется незначительным, считают эксперты.

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