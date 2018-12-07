Сотовые операторы начали блокировать абонентов, которые не подтвердили личность

Почему операторы приглашают в офис подтвердить личность?
С 1 июня 2018 года в силу вступили изменения в законодательство, согласно которым операторы мобильной связи должны предоставлять услуги только абонентам с подтвержденной личностью, а остальных блокировать.
Так государство борется с «серыми» SIM-картами, купленными без паспорта у сомнительных посредников. Такими «симками» часто пользуются злоумышленники.
Как операторы идентифицируют личность абонента?
Операторы мобильной связи начали борьбу с «обезличенными» абонентами еще в начале 2018 года. Чтобы упростить процесс, связистам предоставили доступ к системе электронного межведомственного взаимодействия, где содержатся персональные данные многих граждан и номера их мобильных телефонов. На основе этой системы работает портал «Госуслуги».
Помимо этого сотовые компании обращались к своим корпоративным клиентам с большим количеством подключенных номеров, чтобы они прислали списки тех, кто ими реально пользуются.
Как рассказал эксперт в отрасли связи на условиях анонимности, бизнес-клиенты и раньше должны были в течение двух недель после подключения к сотовому оператору предоставить список имен и паспортных данных сотрудников, которым передали номера. Но многие так не делали, потому что за это не наказывали.
Некоторых абонентов приглашают лично в офис обслуживания через рассылку SMS.
Что будет, если не подтвердить личность?
Директор аналитической компании TelecomDaily Денис Кусков говорит, что сейчас операторы действительно отключают от услуг связи абонентов, которых не удается идентифицировать в течение 15 дней после запроса.
Кому нужно подтвердить свою личность для использования сотовой связи?
Личность нужно подтверждать тем абонентам, которые купили свою SIM-карту на улице у сомнительных посредников и не оформляли ее на свой паспорт. А также людям, которые пользуются корпоративной связью и данные о которых не предоставили сотовой компании.
Подтвердить личность в офисы обслуживания приглашают и тех, кто сменил паспорт из-за женитьбы или достижения определенного возраста.
Если ваша SIM-карта оформлена на другого члена семьи, то она не считается не подтвержденной — ее не заблокируют. Однако у вас могут возникнуть проблемы, если «симка» выйдет из строя, потребуется ее замена, а ваш родственник уже умер или вы потеряли с ним связь. Номер оставить у себя уже не получится, придется подключать новый.