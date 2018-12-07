Сотовые операторы начали блокировать абонентов, которые не подтвердили личность

В редакцию altapress.ru обратился читатель, которому пришло сообщение от оператора мобильной связи, где его пригласили прийти в офис с паспортом, чтобы подтвердить личность. Он спросил, зачем это нужно и что будет если не придешь. Altapress.ru выяснил, что если не подтвердить личность в течение 15 дней, то номер заблокируют.

Почему операторы приглашают в офис подтвердить личность?

С 1 июня 2018 года в силу вступили изменения в законодательство, согласно которым операторы мобильной связи должны предоставлять услуги только абонентам с подтвержденной личностью, а остальных блокировать.

Так государство борется с «серыми» SIM-картами, купленными без паспорта у сомнительных посредников. Такими «симками» часто пользуются злоумышленники.

Как операторы идентифицируют личность абонента?

Операторы мобильной связи начали борьбу с «обезличенными» абонентами еще в начале 2018 года. Чтобы упростить процесс, связистам предоставили доступ к системе электронного межведомственного взаимодействия, где содержатся персональные данные многих граждан и номера их мобильных телефонов. На основе этой системы работает портал «Госуслуги».

Помимо этого сотовые компании обращались к своим корпоративным клиентам с большим количеством подключенных номеров, чтобы они прислали списки тех, кто ими реально пользуются.

Как рассказал эксперт в отрасли связи на условиях анонимности, бизнес-клиенты и раньше должны были в течение двух недель после подключения к сотовому оператору предоставить список имен и паспортных данных сотрудников, которым передали номера. Но многие так не делали, потому что за это не наказывали.

Некоторых абонентов приглашают лично в офис обслуживания через рассылку SMS.

Что будет , если не подтвердить личность?

Директор аналитической компании TelecomDaily Денис Кусков говорит, что сейчас операторы действительно отключают от услуг связи абонентов, которых не удается идентифицировать в течение 15 дней после запроса.

Кому нужно подтвердить свою личность для использования сотовой связи?

Личность нужно подтверждать тем абонентам, которые купили свою SIM-карту на улице у сомнительных посредников и не оформляли ее на свой паспорт. А также людям, которые пользуются корпоративной связью и данные о которых не предоставили сотовой компании.

Подтвердить личность в офисы обслуживания приглашают и тех, кто сменил паспорт из-за женитьбы или достижения определенного возраста.

Если ваша SIM-карта оформлена на другого члена семьи, то она не считается не подтвержденной — ее не заблокируют. Однако у вас могут возникнуть проблемы, если «симка» выйдет из строя, потребуется ее замена, а ваш родственник уже умер или вы потеряли с ним связь. Номер оставить у себя уже не получится, придется подключать новый.