Сотовые операторы предупредили о росте цен с Нового года

Операторы сотовой связи «Мегафон», «Вымпелком» и «Tele2» стали оповещать абонентов о повышении тарифов с начала следующего года, сообщают РИА Новости.

Так на сайте «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») опубликовали сообщения об изменениях с 1 января на постоплатных и предоплатных тарифных планах, на постоплатных опциях, а также цен вызовов по ряду международных направлений на постоплатных тарифах и опциях.

С 10 января оператор изменит стоимость звонков по некоторым международным направлениям на предоплатных тарифах и опциях.

На сайте Tele2 еть сообщение об изменении с 1 января параметров на части архивных тарифных планов. При этом параметры открытых для подключения и переходов тарифных планов не меняются.

В заявлении компании сказано, что оператор «не может не учитывать изменения на рынке, в отрасли и экономике».

Почему и насколько подорожает мобильная связь

Эксперты считают, что рост тарифов на мобильную связь обусловлен рядом факторов. Так по мнению гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, с 1 января 2019 года в России ожидается повышение НДС с 18 до 20%, сообщают Вести.ru.

Глава компании TelecоmDaily Денис Кусков оценивает рост тарифов на мобильную связь, связанных с повышением НДС в январе в 2−5%. Он отметил, что это не последнее подорожание — ожидается рост цен, связанных с исполнением операторами «пакета Яровой».