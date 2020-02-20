Сотовые операторы согласились обслуживать клиентов друг друга на дорогах Алтая

Федеральные и региональные дороги в Алтайском крае планируется максимально закрыть сотовой связью усилиями всех операторов «большой тройки» в ближайшие два года. Каждый согласился обслуживать абонентов своих конкурентов на тех участках, где у них сейчас «белые пятна». Об этом 19 февраля рассказал Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи региона.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта по развитию информационной инфраструктуры. В нем есть целевой показатель — обеспечить покрытие федеральных дорог сотовой связью на 100% до 2024 года. Но в Алтайском крае проект решили расширить и включить в него дороги регионального значения.

Чуйский тракт на территории края закрыт мобильной связью на 99% - таковы данные исследования Роскомнадзора, напомнил Зрюмов. По его оценкам, достичь стопроцентного покрытия дороги в регионе удастся уже в ближайшие два года.

Евгений Зрюмов,

министр цифрового развития и связи Алтайского края:

Все мы знаем, что на трассах бывают участки, где у одного оператора связь есть, а у другого — нет. Но если в целом посмотреть на инфраструктуру сотовых компаний, то услуга будет доступна на всей дороге. Мы обратились в штаб-квартиры операторов «большой тройки» с предложением реализовать такой социальный проект, они поддержали идею на федеральных дорогах. И в качестве эксперимента поручили региональным офисам проработать участки региональных дорог.

Р-256 Чуйский тракт. Перевал Чике-Таман. rosavtodor.ru/ ( CC BY 4.0) CC BY 4.0)

Министр уточнил, что операторы согласились делиться своим частотным диапазоном и инфраструктурой для обслуживания клиентов своих конкурентов. Это позволит сократить капитальные вложения и сделать связь максимально доступной. Опыт использования одних и тех же вышек связи у операторов уже есть по всей России.

Алтайский край занимает первое место в Сибири и третье в России по протяженности дорог общего пользования. Обеспечение их мобильной связью — важная для региона задача, ведь от этого зависит безопасность людей, отметил Евгений Зрюмов.

По его словам, договоренность по поводу работы на региональных дорогах зафиксировали в протоколе и направили в штаб-квартиры «МегаФона», МТС и «ВымпелКома» (бренд «Билайн»).

Если там инициативу одобрят, то начнется предметное обсуждение реализации проекта на конкретных дорогах.