Сотовые операторы отменят плату за роуминг в Крыму

С 29 мая «ВымпелКом» (бренд «Билайн») отменит плату за входящие вызовы в поездках по России в сетях других операторов. Подобные звонки станут бесплатными для абонентов, сообщает РБК .

Речь идет о национальном роуминге: когда абонент попадает в регион или район, где у его сотового оператора нет сети связи, он может обслуживаться в сетях других компаний.

Так, у «ВымпелКома» нет сетей в Крыму, Севастополе, некоторых удаленных районах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Бурятия, Забайкальского края.

Стоимость других услуг останется прежней — минута исходящего звонка, СМС и первые 3 Мб интернет-трафика при поездках в указанные места обойдутся абонентам «ВымпелКома» в 2,03 руб.

«Т2 РТК Холдинг» (Tele2) объявил, что с 31 мая отменит плату за входящие звонки для клиентов, приезжающих в Крым и Севастополь. Остальные параметры оказания услуг при нахождении пользователей на полуострове не изменятся — минута исходящего вызова на любые номера в России, 1 Мб интернет-трафика и СМС обойдутся в 3 рубля.

Представитель МТС сообщил, что с 1 июня компания обнулит стоимость входящих звонков в поездках по России при регистрации в сетях операторов-партнеров, пишет znak.com. Стоимость других услуг и направлений связи без подключенных опций остается прежней.

«МегаФон» готов к отмене национального роуминга в Крыму и с 1 июня все входящие звонки будут бесплатными, отметил представитель компании. Все остальные услуги будут тарифицироваться в соответствии с выбранным тарифом и подключенными опциями.

Поправки

С 1 июня в России начнут действовать поправки в закон «О связи», по которым операторы могут брать плату с абонентов за входящие звонки, только если те находятся за пределами страны. Это следует из поправок в закон «О связи», принятых в конце 2018 года. До сих пор оператор имел право устанавливать в договоре об оказании услуг другие условия.