Забота о сотрудниках в компании ー залог ее роста. Это правило ярко подтверждает местный бренд входных дверей Portalle. На их примере объясняем, почему мотивация сотрудников напрямую влияет на успешность предприятия и какие мотивационные схемы существуют сегодня.

О предприятии

Фабрика входных дверей Portalle начинала свой путь в 2000 году как небольшая мастерская, а сегодня это крупное производство имеющее более 220 салонов. По словам основателя фабрики, Виталия Казакова, с самых первых шагов был виден ориентир на создание первоклассного продукта. Упор был сделан на премиум-качество и оригинальный дизайн. Так и появились дизайнерские двери премиум-класса Portalle.

Двери Portalle. Фото предоставлено компанией Portalle.

Для развития такого масштабного проекта нужна была очень сильная команда. Поэтому как только в компании появился HR-отдел, была сформирована программа мотивации, которая дополняется по сей день.

Наша задача создать не просто дверь для защиты дома или квартиры, но и для эстетики. Мы сами в первую очередь должны увидеть шедевр в наших дверях и потом рассказать об этом клиентам. Чтобы каждая дверь становилась произведением искусства, сотрудники должны любить свою работу, любить то, что они делают. И мы, как компания, должны обеспечить им комфортные условия и мотивировать на трудовые подвиги, — говорит Галина, HR-специалист компании. — Разрабатывать программу начали с базовых основ: заработная плата на 20% выше средней по рынку, премии по итогам месяца, исключили формальности и дресс-код. Со временем ввели подарки от компании на дни рождения и крупные события ー свадьба, рождение детей и т.д. Также ввели систему поддержки в тяжелой ситуации: например, при потере близкого человека.

Сегодня программа мотивации включает в себя целый ряд аспектов материальной и нематериальной мотивации: компенсация фитнеса, поездок, организация корпоративов и тренингов, фруктовые дни для поднятия настроения и уровня витаминов в организме.

Карьерному росту способствуют постоянное расширение штата и гибкая система ротации. Поэтому сотрудники работают в компании долго и приводят работать друзей, что, к слову, финансово поощряется с помощью специальной программы «Приведи друга».





Сотрудник компании Portalle. Фото предоставлено компанией Portalle.

Марина,

менеджер по развитию дилерской сети:

В Portalle я пришла в 2016 году. Проработав до конца 2019 года, я со слезой и твердым намерением вернуться ушла в декрет, но уже в 2023 восстановилась на более высокой должности. Здесь я чувствую себя комфортно, это место дало мне уверенность в себе, в своих возможностях. Я занимаюсь тем, что мне нравится и чувствую себя на своем месте.

Сотрудник компании Portalle. Фото предоставлено компанией Portalle.

Алексей,

менеджер по продажам:

Я пришел в Portalle в 2019 году и навсегда запомнил первые впечатления после собеседования. Когда увидел эту команду, то решил для себя: хочу тут работать! Коллектив у нас лучший, каждый человек — специалист в своем деле. В 2022 году в Portalle пришла работать моя жена, и тем для разговоров дома стало еще больше.

Сотрудник компании Portalle. Фото предоставлено компанией Portalle.

Никита,

инженер-конструктор:

Я работаю в компании уже 2,5 года. За всё это время я приобрёл не только внушительный инженерный опыт, но и понял, что такое сплоченный коллектив. У нас молодая команда специалистов, в которой я чувствую гибкость в подходе к решению задач. Современный офис, налаженная система связей с руководством помогают мне быстро решать рабочие моменты. Здесь мне хочется развиваться.

Сотрудник компании Portalle. Фото предоставлено компанией Portalle.

Максим,

старший менеджер отдела продаж:

Главными критериями в выборе места работы были достойная заработная плата и возможность самореализации. Обоим критериям Portalle соответствует, и это стало понятно еще на этапе стажировки. Хорошая идея здесь не имеет должности ー любой сотрудник может обратиться к руководителю напрямую с идеями или даже критикой, и он будет услышан, а честная и самоотверженная работа будет вознаграждена.

Команда Portalle постоянно расширяется. Сегодня на фабрику требуются:

конструктор;

менеджер по развитию;

менеджер по продажам;

дизайнер и др.

Полный список вакансий доступен на HH.ru.

Если хотите стать частью команды Portalle ーотправляйте резюме на HH.ru или звоните по телефону +7 (3852) 506−514.

Справка Фабрика дизайнерских дверей Portalle находится в Барнауле и имеет за плечами больше 20 лет опыта.

Компания специализируется на следующих направлениях: умные двери — биометрические замки , встроенные системы видеонаблюдения , двери с подсветкой;

встроенные системы видеонаблюдения двери с подсветкой; двери по индивидуальному эскизу или проекту;

двери для коттеджей нестандартных размеров;

квартирные двери с усиленной защитой;

межкомнатные двери и перегородки нестандартных размеров.

Сайт: portalle.ru

Пинтерест: www.pinterest.ru/portalle_doors

ВКонтакте: vk.com/portalle

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