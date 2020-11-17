Сотрудникам Алтай-Кокса предлагают пройти вакцинацию от пневмококковой инфекции

Препарат нового поколения существенно снижает вероятность возникновения бактериальной пневмонии — распространенного осложнения при заражении COVID-19. Пройти бесплатную вакцинацию могут все работники предприятия.
Александр Уманец,
директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса:
— Своевременная профилактика помогает в разы снизить уровень заболеваемости персонала и выработать иммунитет против вирусных инфекций. В этом году предприятие впервые прививает сотрудников от пневмококковой инфекции. Расширение программы сезонной иммунопрофилактики связано с повышенным вниманием к защите здоровья заводчан в период пандемии коронавируса.
Укрепление здоровья — одно из приоритетных направлений социальной политики Алтай-Кокса. Ежегодно металлурги получает бесплатные прививки от гриппа, клещевого энцефалита, столбняка, дифтерии и других инфекционных заболеваний.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru/
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