Сотрудникам Алтай-Кокса предлагают пройти вакцинацию от пневмококковой инфекции

Препарат нового поколения существенно снижает вероятность возникновения бактериальной пневмонии — распространенного осложнения при заражении COVID-19. Пройти бесплатную вакцинацию могут все работники предприятия.

— Своевременная профилактика помогает в разы снизить уровень заболеваемости персонала и выработать иммунитет против вирусных инфекций. В этом году предприятие впервые прививает сотрудников от пневмококковой инфекции. Расширение программы сезонной иммунопрофилактики связано с повышенным вниманием к защите здоровья заводчан в период пандемии коронавируса.