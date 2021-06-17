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Сотрудники Алтай-Кокса победили в краевом конкурсе профмастерства

Газоэлектросварщики Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) стали победителями регионального этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер — 2021».

Дьячков Виктор (1 место).
Дьячков Виктор (1 место).
АО "Алтай-Кокс"

В конкурсе участвовали специалисты ведущих строительных компаний Алтайского края. После теоретического задания 14 сварщиков демонстрировали практические навыки работы.

Жюри оценивало уровень компетентности конкурсантов в вопросах охраны труда, соответствие технологии при выполнения практического задания.

Первое место и звание победителя регионального этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер — 2021» в Алтайском крае присудили Виктору Дьячкову, второе место — Александру Сидорову. Владимир Щербаков стал четвертым.

Сидоров Александр (2 место).
Сидоров Александр (2 место).
АО «Алтай-Кокс»

Призеры конкурса получили дипломы, денежные поощрения и приглашение участвовать в окружном этапе профсоревнований, который пройдет в июле в Красноярске.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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