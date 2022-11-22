Сотрудники «Росводоканал Барнаул» провели для детей онкоцентра урок «Чистой воды»

Накануне Дня ребенка молодые специалисты «Росводоканал Барнаул» навестили детей, которые проходят лечение в онкологическом центре. Сотрудники водоканала организовали для ребят научное представление с увлекательными опытами и вручили подарки.

Барнаульский водоканал уже не первый год поддерживает благотворительный проект «Я помогаю детям», также регулярно внутри компании проходят акции по сбору игрушек, канцелярских принадлежностей и других полезных для ребят вещей.

В этот раз молодые специалисты водоканала пришли к ребятам в образе «профессора» и его «ассистента» и провели для малышей веселый урок «Чистой воды». Ребята активно помогали «профессору» при помощи реагентов определить наличие в воде хлора и узнать её жесткость. Также юным пациентам центра рассказали о правилах пользования канализацией. Полученные знания детям сразу же пригодились, и они с легкостью разгадали кроссворд.

Рябят, у которых нет возможности покидать свои палаты, навестил заяц по имени Коржик — одна из ростовых кукол водоканала. Кроме того, волонтеры предприятия предложили мальчиками и девочкам принять участие в новогоднем конкурсе рисунков. А чтобы ребята нашли вдохновение, в игровую комнату отделения сотрудники предприятия передали книгу «Сказки о воде».

В завершение встречи всем детям представители «Росводоканал Барнаул» подарили творческие наборы для рисования.

Справка: Добровольческие инициативы — важная составляющая социально направленной деятельности предприятий «Росводоканала» во всех городах присутствия. 1 июня 2021 года волонтерское движение федерального оператора ЖКХ обрело бренд — «Росводоканал Добро».