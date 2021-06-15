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Сотрудники «Росводоканал Барнаул» сдали «ЕГЭ» по безопасности

Очередное контрольное занятие по безопасности состоялось для сотрудников «Росводоканал Барнаул». Тема актуальная и злободневная — ликвидация возгораний в автофургонах, а также оказание первой медицинской помощи.

«ЕГЭ» по безопасности.
«ЕГЭ» по безопасности.
Источник: «Росводоканал Барнаул»

Схема обучения классическая: сначала работники аварийных бригад цехов эксплуатации водопроводных и канализационных сетей, а также канализационно-насосных станций прослушали теорию, а затем отработали навыки на практике.

«Знания и практические навыки, полученные представителями водоканала на учебно-тренировочных занятиях, являются важными и необходимыми как в работе, так и в повседневной жизни, ведь каждый может столкнуться с ситуацией необходимости оказания первой помощи пострадавшим или тушения пожара. Мы всегда закрепляем теорию практикой, чтобы при возникновении ЧС сотрудники не терялись, а точно знали верный алгоритм действий», — рассказал ведущий инженер ГО и ЧС «Росводоканал Барнаул» Сергей Ильюшин.

«Школьники страны в эти дни сдают ЕГЭ, а у нас „экзамены“ по безопасности. А если серьезно, то эту важную дисциплину все должны знать на „отлично“. Иногда незнание основ безопасности или их игнорирование — может отразиться на жизни и здоровье. Поэтому мы — за безопасность», — отметил успешно сдавший зачет слесарь АВР Иван Райш.

Стоит отметить, что занятия по темам ГО и ЧС проводятся для с сотрудников ежемесячно в соответствии с разработанным на предприятии графиком.

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