Сотрудники Wildberries готовят коллективный иск к маркетплейсу

Сотрудники таким образом решили покончить с переработками.

Часть людей в маркетплейсе работает по договору ГПХ, хотя у них есть жесткий график, фиксированная зарплата, место работы, форма, штрафы.

«Мы видим в этом большой теневой рынок труда, так как площадки не платят за таких сотрудников налоги, заставляют их раздеваться на камеру при досмотрах, работать сверх нормы», — подчеркнул представитель Союза профсоюзов России Артур Вартанян.

Стоит напомнить, что по договору ГПХ у людей нет графика, нет может быть штрафов, да и закрепленное место работы тоже должно отсутствовать. Хотя по факту в Wildberries все не так.

Ранее Wildberries и Ozon внесли серьезные изменения для всех россиян.