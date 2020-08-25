Соверши комфортное путешествие по красивейшему осеннему Алтаю

У нас будет очень насыщенный тур с комфортным проживанием и без дальних переездов. Все основные достопримечательности в районе Чемала + наши «фирменные» места!

Мы посетим Чертов Палец, Голубые озера Катуни, горное ущелье Че-Чкыш и его водопад, Ороктойский мост, Форелевое озеро, мараловодческую ферму… и десятки красивых видов осеннего Алтая по пути! И бонусом — мини-сплав по реке Катунь!

При всем при этом, жить мы будем на уютной турбазе, с 2−3 местными домиками и номерами с удобствами внутри, бассейном, кедровой банькой… ммм… и все это на берегу Катуни! Приготовьтесь встречать Алтайскую осень в тепле и уюте!

Голубые озера — это очень красивое место в горном Алтае, на левом берегу Катуни. Вода в озерах изумительного бирюзового цвета, а сами озера открываются только осенью.

Самые смелые из нас искупаются в бодрящей воде и с радостными криками побегут греться в баньку, которая расположена прямо на берегу. А затем мы устроим настоящий пикник с костровым чаем.

Добираться до озер мы будем самым шикарным способом — переправой на моторных лодках через Катунь. Отличные эмоции вам обеспечены!

Кроме того, мы посетим красивое горное ущелье Че-Чкыш, откуда открывается потрясающий вид на долину реки Катунь и Чемальский тракт. А также, дойдем до одноименного водопада и увидим наскальные рисунки.

А ещё, заедем на красивейший подвесной Ороктойский мост и Форелевое озеро! Зайдем на Чертов палец с потрясающей панорамой на местные горы и покормим рыбок на Форелевом озере… и не забудем про настоящих маралов на мараловодческой ферме!

Фото «Туры на Алтай ГанеманТрэвел»

Очень насыщенный и комфортный тур в осенних красках Алтая!

Тур «Осень на Алтае», 25−27 сентября и 2−4 октября.