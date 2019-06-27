Совет директоров АО «РОСНАНО» рекомендовал направить на выплату дивидендов 550 млн рублей по итогам 2018 года

21 июня Совет директоров АО «РОСНАНО» рекомендовал общему собранию акционеров АО «РОСНАНО» по итогам 2018 года направить на выплату дивидендов 550 млн руб., что составляет 61,64% чистой прибыли по РСБУ за прошлый год. Вопрос о выплате дивидендов будет рассмотрен Годовым общим собранием акционеров АО «РОСНАНО» до конца июня.

Согласно отчетности по РСБУ, по итогам 2018 года чистая прибыль АО «РОСНАНО» составила 892,2 млн руб.

Впервые АО «РОСНАНО» выплатило дивиденды по итогам 2017 года в размере 537,5 млн руб., что составило около 50% чистой прибыли по РСБУ за 2017 год.

100% акций АО «РОСНАНО» находится в государственной собственности.

Справка

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. Благодаря инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 97 заводов и R&D центров в 37 регионах России. В течение 5 лет компания работает с прибылью. Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», председателем правления которого является Анатолий Чубайс. Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации. Подробнее — www.rusnano.com