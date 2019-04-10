Совокупный портфель привлеченных средств клиентов Россельхозбанка на Алтае превысил 26 млрд рублей

По итогам первого квартала 2019 года совокупный объем привлеченных средств клиентов в Алтайском филиале АО «Россельхозбанк» превысил 26,4 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем на 1,1 млрд рублей.

Рост наблюдается как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Объем средств корпоративных клиентов превысил 11,1 млрд. рублей, увеличившись с начала года более чем на 875,4 млн рублей. Наибольший интерес к размещению свободных средств в депозиты демонстрируют компании среднего и малого бизнеса региона. Объем портфеля привлеченных средств данной категории клиентов превышает 6,6 млрд рублей, увеличившись за первый квартал текущего года на 20,2% .

Положительная динамика сохраняется в работе с привлечением средств населения двух Алтаев. На 01 апреля 2019 года портфель депозитов частных клиентов составил 15,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 229,6 млн рублей.

В настоящее время клиентами филиала являются более 216 тысяч жителей Алтайского края и свыше 7,4 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Владимир Богданов,

директор Алтайского филиала:

Мы отмечаем у наших клиентов значительный рост интереса к размещению свободных денежных средств на депозитах. Сегодня Россельхозбанк предлагает широкую линейку финансовых инструментов, каждый из которых позволяет гарантированно сохранить и преумножить сбережения.

Источник: АО «Россельхозбанк»