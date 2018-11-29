Современное доступное средство для плавки льда набирает популярность не только у торговых центров

Песко-соляная смесь, раскидываемая год от года по дорогам городов Сибири, — это давно уже «каменный век»: обычная соль (хлорид натрия) крайне негативно влияет на почву, растения, дренажную, ливневую, канализационную систему, асфальтно-бетонное покрытие. В северных странах Европы долгое время использовали специально обработанный отсев (мелкий щебень), который при схватывании льдом превращает поверхность дороги в подобие наждачной бумаги. Из выгод — никакой грязи пыли: отсев собирался до следующего использования.

Чуть позже развитые страны перешли на передовую российскую разработку, давно и широко применяемую в наиболее продвинутых городах, к которым с недавних пор относится и Барнаул. Речь о противингололедном реагенте «Ледокол-Эко», который, как следует из названия, отличается экологичностью и безопасностью для почвы, обуви, автотранспорта и асфальта.

Состав этого революционного, но уже достаточно распространенного противогололедного реагента, безопасен: применяемые в медицине хлористый кальций и хлористый магний (известен как бишофит), а также достаточно распространенный хлористый натрий. Внешне это порошок из кристаллов-гранул диаметром 3−5 мм, который начинает работать против скольжения сразу при рассыпании по льду. Сначала действуя как фрикционный материал (эффект песка или отсева), а затем вступая в термохимическую реакцию с замороженной водой как собственно реагент. Плавление льда при соприкосновении с «Ледокол-Эко» начинается при температуре от -25!

Противогололедный реагент. Источник: компания «Алтай Гереметик +"

Стоит отметить, что входящие с состав «Ледокол-Эко» элементы летом используются в качестве обеспыливающего материала: то есть по весне на обработанной территории пыльно не будет. Мало того, сами они полностью растворимы в воде и никак не могут превратиться в грязь, как это происходит с пескосоляной смесью.

В Алтайском крае реагент несколько лет успешно продвигает компания «Алтай Гереметик +", занимающаяся также другими революционными составами для борьбы с обледенением крыш и усилением герметичности-прочности бетонных конструкций. Со слов директора этой компании Евгении Костяевой, наибольшим спросом «Ледокол-Эко» пользуется среди ТЦ и ТРЦ, а также некоторых торговых сетей, заинтересованных в отсутствии жалоб на скользкую и неочищенную прилегающую территорию (Роспотребнадзор за это серьезно штрафует). Среди многоквартирных домов противингололедный реагент так же становится все более популярным, управляющие компании стали активно его использовать. Коттеджники обращаются чуть реже.

Противогололедный реагент. Источник: компания «Алтай Гереметик +"

Евгения Костяева,

директор компании «Алтай Гереметик +":

Просто домом скинулись жильцы, чтобы во дворе скользко не было, потом звонили, говорили, что еще придут. Как сообщил покупатель, он видел эффект от «Ледокол-Эко» на территории одного из ТЦ, где работает. Хотя на самом деле этот реагент предназначен для обработки любых уличных поверхностей с твердым покрытием, где может образовываться наледь: пешеходные переходы, тротуары, привокзальные территории, грузовые площадки, пассажирские платформы. Единственное, где он будет малоэффективен- при плавлении сугробов: попадая в снег, «Ледокол-Эко» делает его более рыхлым, поэтому все-таки придется чистить лопатой либо использовать другие реагенты.

Добавим, что у нас в Сибири погода отличается резкой сменой оттепели заморозками и обильными снегопадами. Быстрые перемены погоды- основная проблема коммунальных служб, которым необходимо оперативно очищать дороги и тротуары. Как эта проблема решается без использования качественных современных реагентов, мы видим: где «Ледокол-Эко» — льда нет, а где насыпается соль с песком — есть снежная каша с грязью, белые разводы на обуви и контракты на кузовные работы для автомастерских.

Противогололедный реагент. Источник: компания «Алтай Гереметик +"