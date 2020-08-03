Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 августа 27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Потребитель
32

Создание интернет-магазинов под ключ

Посредством веб-ресурсов в интернете можно продвинуть бизнес, повысить популярность бренда или конкретного продукта. Добиться этих целей можно только при наличии качественного сайта. Он разрабатывается с учетом поставленных целей и задач, например, сайты-визитки необходимы для ознакомления потенциальных клиентов с описанием товаров и услуг. На страницах указываются контактные данные для связи. Посредством интернет-магазинов можно продавать товары.

Архив компании Rapidweb.me

Заказать создание интернет-магазина «под ключ» можно в компании Rapidweb.me. В штате компании работают опытные разработчики, веб-дизайнеры, программисты, которые готовы создать сайт «под ключ» с учетом запросов и пожеланий конкретного заказчика. Разработка сайтов ведется на CMS Strapi, а также на VueJs, WordPress, OpenCart. Обратиться за помощью в представленную компанию можно также для модернизации действующего ресурса, например, для повышения скорости загрузки страниц.

Интернет-маркетинг для продвижения вашего бизнеса

Нужно не только запустить сайт, но и регулярно его модернизировать, обновлять, используя различные инструменты. Более просто об интернет-маркетинге рассказывают сотрудники компании Rapidweb.me. Они используют на практике следующие способы:

  • контент-маркетинг;
  • SEO продвижение;
  • интернет-реклама;
  • продвижение в социальных сетях.

Одно из популярных направлений — контент-маркетинг. Веб-ресурсы продвигаются посредством статей, новостей, продающих текстов. Отлично работает описание товаров, дополнить которое можно видео, аудиоматериалами. При СЕО продвижении проводится полный цикл работа, направленных на оптимизацию веб-сайта. Используются только белые методы, что исключает вероятность попадания в бан. В компании работают только опытные оптимизаторы, копирайтеры, специалисты SMM, которые для каждого веб-сайта подбирают наиболее эффективные методы продвижения. В некоторых случаях используется комплексный подход, который позволяет добиться поставленных целей за относительно короткое время.

На официальном сайте можно оставить заявку для проведения бесплатного аудита вашего сайта и консультации.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость