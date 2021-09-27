Создатели айдентики Яндекс. Go разработали новый бренд для телеком-провайдера «Сибсети»

Один из крупнейших независимых телеком-операторов Сибири — «Сибсети» («Сибирские сети») — представил обновленный бренд. Новую визуальную концепцию для «Сибсетей» разработала дизайн-компания ONY — обладатель «Каннских львов» и создатель айдентики для таких брендов как Яндекс. GO, Тинькофф и многих других.

Обновленный бренд «Сибирских сетей», с которым уже сегодня можно ознакомиться на сайте sibset.ru, стал более простым и современным. При этом в названии и дизайне компания сохранила преемственность, чтобы отразить свой 17-летний опыт работы на рынке связи. Характер обновленного бренда — в образе энергичного эксперта, но не отстраненного, а душевного, ценящего взаимопомощь и дружбу. Провайдер сократил свое название — теперь бренд будет называться «Сибсети». Логотип обрел лаконичную форму из простых линий — это метафора точки касания, и ее усиливает новый «персонаж» бренда, символ связи между клиентом и брендом — рука. Традиционный синий цвет сохранился в более насыщенном «цифровом» оттенке, который невозможно воспроизвести на печати, но который дает ощущение современного диджитального бренда в интернет-среде. Синий цвет дополняют зеленый, оранжевый, желтый и малиновый.

Ребрендинг стал внешним отражением движения компании от продуктоцентричной к клиенториентированной- изменений, которые произошли и происходят в сервисном и технологическом направлениях работы провайдера.

Для улучшения существующих и проработки новых сервисов и ресурсов для пользователей в 2021 году компания проводит модернизацию IT-инфраструктуры, на эти цели направлено 130 млн руб. В качестве приятного бонуса «Сибсети» открыли абонентам доступ к соцсетям и мессенджерам даже при нулевом или отрицательном балансе, чтобы пользователи могли оставаться на связи, если, например, пропустили срок оплаты. Также «Сибсети» разрабатывают программу лояльности для существующих и новых абонентов.

Телеком-оператор «Сибсети»

«Сибсети» развивают новые каналы поддержки и взаимодействия с клиентами. Колл-центр провайдера стабильно поддерживает высокий уровень дозвона, но для любых колл-центров существует проблема очередей на линии в пиковые моменты. В связи с этим «Сибсети» активно развивают альтернативный канал — подключение абонентов и поддержка в мессенджерах и в чате на сайте. На старте диалога клиент может выбирать, кому задать вопрос — боту или оператору. Рост обращений в этом канале за год составил 61,5%.

Также провайдер идет по пути персонализации общения с клиентами. Например, колл-центр усовершенствовал систему IVR (InteractiveVoiceResponse), система умеет распознавать звонящего или его родственников (если абонент предоставлял номера родных, имеющих доступ к услугам) и обращаться к звонящему по имени.

Телеком-оператор «Сибсети»

Продолжается продвижение услуги «умный домофон»: это не просто управление доступом в подъезд через домофон, но и расширенные функции доступа — возможность делиться виртуальным ключом с гостями, управление несколькими адресами в одном приложении, внешнее и внутреннее видеонаблюдение. В 2021 году провайдер планирует подключить к этой услуге около 50 000 домохозяйств.

Для дальнейшего повышения уровня сервиса «Сибсети» уже запускают мобильное приложение, с помощью которого клиенты смогут управлять своими услугами и счетом, получать поддержку и иметь доступ к новым продуктам и акциям. Также для повышения уровня удобства пользователей провайдер обновляет сайты — изменится навигация, появится подробное описание преимуществ продуктов, удобный личный кабинет — и разрабатывают программу лояльности для существующих и новых абонентов.

Провайдер расширяет собственную сеть в ключевых городах присутствия — Новосибирске, Кемерове, Барнауле, Красноярске, Бийске, Новокузнецке и других населенных пунктах в Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях. Также «Сибсети» ведут подключение новых городов: в этом году оператор «Норком» (входит в группу «Сибирские сети») подключил город Игарку в Заполярье Красноярского края, в планах — подключение еще одного заполярного города, Снежногорска. До конца года «Сибсети» выйдут в новый регион — Хакасию (Абакан и Черногорск). Инвестиции в расширение сети и расширение пропускной способности и резервирование каналов связи для потребителей, в том числе в сегменте B2B, в 2021 году составят более 420 млн руб.

Линда Косичкина , арт-директор дизайн-компании ONY:

— Перед нами стояла задачи — создать образ передового локального провайдера, и мы старались не подвергаться влиянию каких-либо трендов, а найти что-то более «вечное». Провайдер, не работающий в масштабах всей страны, может позволить себе более человечную коммуникацию с меньшей дистанцией, его главная сила в том, что он знает свою аудиторию, ее конкретные боли и радости. Теперь «Сибсети» говорят: «Мы живем и работаем здесь, рядом с вами. Мы — соседи. Все вместе мы делаем наш дом/улицу/район/город/регион лучше.

Александр Шиляев , генеральный директор телеком-оператора «Сибирские сети»:

— Уже 17 лет мы предлагаем клиентам доступ к домашнему интернету и видим будущее в создании удобной домашней экосистемы для своих пользователей. Компания предлагает не просто качественный и быстрый доступ в интернет, интерактивное телевидение и домашний кинотеатр. Изменения, запущенные в этом году, направлены на то, чтобы сместить фокус компании от продуктоцентричной к клиентоцентричной. Наряду с расширением количества городов присутствия, адресов и клиентской базы одно из ключевых направлений нашей работы — повышение уровня сервиса. Это нашло отражение в новом бренде: мы протягиваем руку нашим клиентам и станем еще ближе, на расстоянии одного касания.

Телеком-оператор «Сибсети»

Справка

Телеком-оператор «Сибсети» («Сибирские сети») основан в 2004 году, предоставляет услуги связи, широкополосного доступа в интернет, IP-телефонии и цифрового телевидения. Компания работает в 34 городах 4 регионов Сибири: в Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Красноярском крае. В группу входит провайдер «Норком» — ведущий интернет-провайдер Норильска.

В покрытии «Сибсетей» — 1,9 миллиона домохозяйств, абонентская база насчитывает 375 тыс. пользователей. Компания входит в тройку лидеров рынка Новосибирской области по абонентской базе и занимает второе место по количеству абонентов среди провайдеров Новокузнецка.