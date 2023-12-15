Создатели «Слово пацана» запустили социальный проект для родителей и подростков.

Его цель — помочь родителям и подросткам справиться с трудностями переходного возраста. На примере сцен из сериала проект показывает зрителям, каковы могут быть последствия необдуманных действий и рассказывает родителям, как вести себя в сложных ситуациях, связанных с девиантным поведением подростков.
На сайте можно не только больше узнать о том, как помочь своему ребенку, но и при необходимости получить помощь профессионалов, обратившись по телефонам горячих линий и служб помощи или заполнив специальную форму. В разделе «Советы психологов» приведены примеры самых разных сложных ситуаций, с которыми сталкиваются родители подростков, и даны советы, как с ними можно справиться:
Экспертами раздела выступили директор Московской школы практической психологии и идеолог проекта для подростков «БереZка» Гули Базарова, а также сотрудники психологического центра «Квартет».
Отдельный раздел сайта — «Юридическая ответственность» — посвящен разбору действий героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» с точки зрения действующих норм Уголовного кодекса РФ. На сайте есть контакты бесплатных горячих линий центров помощи родителям и подросткам, а также специальная кнопка «Мне нужна помощь», где можно анонимно рассказать о трудной ситуации и получить ответ психолога.
Любой пацан и хулиган — это прежде всего сын, внук, племянник. «Слово пацана. Кровь на асфальте» показывает, что происходит, если «упустить» ребенка. Наш сериал — это сильнодействующая вакцина от насилия и криминала. Он честно показывает, что никакой романтики в группировках нет. Что расплата обязательно наступит, и никакие “друзья” не спасут, а скорее наоборот… Насилие и криминал расчеловечивают и настигают в том числе самого беспредельщика. А спасти от всего этого может только семья. Конечно, в особо сложных случаях важно привлекать специалистов, и в нашем социальном проекте описаны первые шаги, что нужно делать, чтобы спасти близкого человека, — подчеркнул генеральный директор видеосервиса Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) Антон Володькин.