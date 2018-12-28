Создай шедевр к Новому году.

Завод отделочных материалов «НОВА» расширяет линейку продукции. С 2018 года каждый творческий и креативный житель Алтайского края, а также подрастающие гении могут создавать шедевры самостоятельно, используя материалы местного производителя. Более 10 наименований продукции завода объединилось в группу товаров для декоративно-прикладного творчества и hand made! Легкие в использовании товары ТМ AquaNova Decor доступны по цене, найти их можно практически в каждом магазине с товарами для ремонта или рукоделия.

Акриловые краски AquaNova Decor придают роскошный золотой, серебряный или бронзовый эффект любым предметам интерьера, мебели, а также используются самостоятельно. Краска не имеет запаха, наносится на деревянные, металлические, стеклянные, картонные и другие виды поверхностей, подходит для декорирования багетных рамок фотографий или картин. А белая акриловая краска AquaNova Decor идеальна для грунтования под декупаж и для рисования, колеруется колер-красками AquaNova.

Колер-краску AquaNova с палитрой из 18 цветов можно использовать для придания более 90 оттенков при добавлении ее в краску-основу или же применять самостоятельно, например написать картину.

Удобный в использовании клей ПВА «ОПТИМАлка» 0,5 кг с дозатором имеет высокую склеивающую способность и позволяет без дополнительных инструментов наносить его на поверхность (бумагу, картон, ткани), использовать для приклеивания фотографий. Кроме того, такой клей является одним из главных компонентов в изготовлении слаймов («лизунов»). После высыхания ПВА становится прозрачным.

Эмаль акриловая универсальная AquaNova имеет палитру из 12 цветов, абсолютно безвредна для человека, без запаха и высыхает всего за 2 часа! Таким продуктом можно окрашивать деревянные метрики, детские конструкторы и многое другое, срок службы покрытия — до 7 лет.

И еще много других товаров для рукоделия от завода «НОВА» можно найти в магазинах «НОВЭКС», «Формула М2», «Аксиома», «Ландора», «Арт Мастер», «Мастерская рукоделия», «Анмар» и др.

Порадуйте родных и близких подарками, сделанными своими руками! Создайте свой шедевр с материалами для творчества завода «НОВА»!

Более подробную информацию о продукции можно узнать по телефону горячей линии 8−800−775−24−25 или на официальном сайте www.nova-lkm.ru.

Завод отделочных материалов «НОВА» динамично развивается, постоянно расширяя линейки производимых продуктов, для того чтобы потребитель мог использовать доступные, качественные, безопасные отделочные материалы. Собственная лаборатория регулярно ведет разработки и совершенствует имеющиеся.