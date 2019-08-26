Спасаем экологию. И почему алтайский производитель оборудования для переработки пластика за год вырос в 3 раза

Сегодня экология Алтайского края оставляет желать лучшего. Одна из ключевых причин — обилие мусора, утилизированного неправильно, проще говоря, разбросанного везде и всюду. Наибольший объем среди таких отходов занимают пластики. Вся опасность состоит в том, что именно они — одни из самых трудно разлагаемых. И если полиэтиленовые пакеты сохраняются до 20 лет, то изделия из твердого пластика — целые столетия.

Последствия захоронения и сжигания мусора

Сейчас самое время заняться решением вопросов утилизации пластика, ведь исследования показывают, что если уровень отходов сохранится или даже вырастет, то через 10−15 лет площадь мусорных «островов» на планете увеличится в два раза!

В таких условиях бороться с отходами будет намного сложнее. Сжигать пластик — самый легкий, но далеко не самый лучший выход. Ведь в процессе горения полимеров выделяются ядовитые пары, способные нанести серьезный вред окружающей среде и ее жителям.

Единственная здравая возможность решения этой задачи — переработка мусора и использование вторичного материала для повторного производства. Современные технологии позволяют осуществлять качественную переработку полимерных отходов и использовать это сырье для повторного производства. Бизнес по переработке пластика — перспективное и прибыльное направление. Но главное — это помогает спасению экологии, очищая свалки от не разлагаемого мусора и препятствуя выбросу вредных веществ в атмосферу при его сжигании.

Взрывной рост: почему и зачем

Алтайский производитель оборудования для переработки пластика «МСК-Полимер» увеличил производственные площади в 4 раза за год. К такому росту компанию привели постоянное развитие и формирование нового продукта в соответствии с потребностями отрасли. Если раньше здесь производили только отдельные единицы оборудования, то теперь чаще всего — целые линии. Так, за год работы цех вырос с 250 занимаемых квадратных метров до 1100, и даже эта площадь для производителя уже впритык.

Здесь производят как линии, так и отдельные единицы оборудования для переработки всех видов полимеров: дробилки, мойки, центрифуги, циклоны-накопители, транспортеры, сушки, щиты управления.

«Все индивидуально и сложность проекта зависит от производственных задач отдельного переработчика» — отмечает генеральный директор компании Григорий Кооль. — «Ведь производство оборудования — сложный процесс, который мы всегда начинаем с изучения задач клиента — именно от них зависит индивидуальный проект. В прошлом мы сами переработчики, этот опыт позволяет нам учитывать все особенности будущего процесса, зная наперед, с какими проблемами может столкнуться клиент».

«МСК-Полимер» — первые в России, кто не только производит оборудование, но и берет на себя разработку и ведение всей бизнес-стратегии, помогая начинающим разработчикам открыться с нуля и эффективно работать на этом высококонкурентном рынке.

Переработка мусора — спасение экологии или прибыльный бизнес

Масштабы «мусорной проблемы» на сегодняшний день впечатляют.

Темпы роста алтайского производителя оборудования для переработки пластика еще раз доказывают это. Ведь «МСК-Полимер» поставляет оборудование по всей стране: в города Сибири, центральной части России, в Поволжье, Краснодарский край, республику Крым, Северные регионы, на Дальний Восток, и даже в Казахстан. В Алтайском крае также есть переработчики пластиковых отходов, но их пока единицы.

Мир движется к тому, чтобы полностью перейти к использованию только биоразлагаемых материалов. Однако, этот процесс экономически нерентабелен, и поэтому на сегодняшний день перспектива полного отказа от пластика очень далека и по предварительным прогнозам займет десятилетия. А сейчас главное, чтобы трудно разлагаемые или вовсе не разлагаемые отходы были переработаны для дальнейшего использования, а не хранились или сжигались, отравляя нашу атмосферу.

И, несмотря на то, что для переработчиков это скорее прибыльный бизнес, тем не менее, данный процесс может существенно облегчить «мусорный кризис», оказывая благотворное влияние на экологическую ситуацию. И чем больше отходов будет перерабатываться, тем меньше будет храниться или сжигаться, отравляя ту среду, в которой живет каждый из нас.