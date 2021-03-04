Специалист рассказал, какие сообщения нужно срочно удалить из телефона

Не стоит хранить сообщения с паролями, в том числе временными, кодами авторизации и персональными данными, сообщает «Прайм».
«Делайте резервное копирование, устанавливайте двухфакторную верификацию, не теряйте телефон и следите за своими смс-сообщениями», — посоветовал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
Большинство паролей работают не дольше одной минуты. Но мошенники могут представиться чужим именем в службе поддержки какого-либо сервиса и на основании истории его использования составить легенду, чтобы попытаться получить доступ к чужому аккаунту, пишет «Росбалт».