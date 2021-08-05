Специалисты «АлтайТИСИз» рассказали, как подготовиться к возведению объекта, чтобы он не превратился в Пизанскую башню

Любое строительство начинается с «диагностики» земельного участка, на котором планируется возведение объекта. Территорию детально изучают инженеры-изыскатели. На их экспертное заключение впоследствии опираются проектировщики и застройщики. Журналисты altapress.ru познакомились со спецификой работы изыскателей на примере «сталкеров» * компании « Алтай­ТИСИз ».

«Цена ошибки велика»

Прочность, устойчивость и дальнейшая эксплуатация здания напрямую зависят от геологического строения участка. Для этого нужно учесть массу параметров, в том числе характеристики подземных слоев грунта и близлежащей территории.

Евгений Давыдов,

главный инженер «АлтайТИСИз»:

— Цена ошибки велика. Из-за неразумной экономии на изыскательных работах здание может пойти трещинами, наклониться как Пизанская башня или вовсе рухнуть. И здесь уже речь идет не только о колоссальных убытках застройщика, а в первую очередь о жизни и здоровье людей, которые будут проживать или работать в таком строении.

Достоверный результат — залог успеха

Для того, чтобы исключить риски в ходе строительства, специалисты проводят комплекс работ: геодезические изыскания, наземное лазерное сканирование, аэрофотосъемку, гидрометеорологические и экологические изыскания, а также отбирают пробы грунта с последующим проведением лабораторных исследований.

Евгений Горлов , генеральный директор ООО «АлтайТИСИз» Источник: ООО «АлтайТИСИз»

Евгений Горлов,

гендиректор «АлтайТИСИз»:

— Львиная доля успеха любого строительного объекта — это качество предварительно проведенных инженерных изысканий. И чем качественней они проведены, тем дешевле обходится возведение здания, ведь застройщик заранее может рассчитать стоимость свайного поля, закладывая в смету точные цифры без запаса, не рискуя качеством будущего объекта.

Массивы пространственных данных

Инженеры «АлтайТИСИз» в ходе работ получают огромные массивы пространственных данных. Они дают детальное представление об объектах изысканий и территориях изучаемой местности, в том числе ее природных и климатических условий, мест пролегания подземных вод, размещения водоемов, а также существующих инженерных коммуникаций, границ охранных зон и т.д.

Таким образом, «Алтай­ТИСИз» отвечает на ключевые для строительства вопросы: можно ли что-то возводить на данном участке, как лучше разместить будущий объект и коммуникации, какие параметры должны быть соблюдены проектировщиками и застройщиками.

Инженерные изыскания проводятся не только для строительства, но и других сфер деятельности. В частности, для промышленных объектов, сельского хозяйства, памятников архитектуры, в местах, где произошли чрезвычайные ситуации и т. д.

Справка

На протяжении десятилетий «Алтай­ТИСИз» планомерно развивается, привлекая самые современные технологии, новейшее оборудование и лучших специалистов. На сегодняшний день компания является одной из немногих за Уралом, где есть собственная лаборатория по изучению проб грунтов и используется метод наземного лазерного сканирования.

* Сталкер — человек, увлеченный поиском и обследованием малоизвестных мест. Явля­ется проводником по данным территориям.

ООО «АлтайТИСИз»

Адрес: Барнаул, ул. Деповская, 15.

Телефон: +7 (3852) 560−500.

Сайт: www.altaitisiz.ru