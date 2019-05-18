Специалисты рассказали, как правильно подобрать SPF-крем, чтобы точно не обгореть

Средство, которое помогает обезопасить себя от негативного влияния солнечных лучей, ученые нашли давно. Кремами с SPF они рекомендуют пользоваться ежедневно, но оказывается, при неправильном употреблении они могут и навредить. Исследование о правильном подборе и использовании подобных кремов опубликовало Роскачество.

Как выбирать крем SPF?

Все средства, содержащие SPF, подбираются по единому принципу. Для начала нужно определить свой тип кожи. Для этого важно знать, насколько быстро ложиться загар.

Кельтский тип (очень светлый) обгорает в среднем за 20 минут, светлокожий европейский — за 30, темнокожий европейский — за 40, южноевропейский — за 50, азиатский — за 60 и африканский — за 70 минут.

«Цифры после аббревиатуры SPF указывают, во сколько раз дольше вы можете находиться на солнце в полной безопасности, чем обычно (например, SPF 10 — в 10 раз). Скажем, вы обгораете за 30 минут, имея второй тип кожи. Это время нужно умножить на цифру после аббревиатуры SPF. Таким образом, вы получите то количество времени, которое можете находиться на солнце при использовании данного средства. Например, SPF 15×30 = 450 минут: защита на 7 часов 30 минут», — пояснила Роскачеству эксперт бьюти-индустрии Екатерина Зайнутдинова.

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Что обозначает маркировка на креме?

Средства, которые содержат в себе компоненты отражающие или поглощающие ультрафиолет, имеют определенную маркировку и гарантируют от легкой до полностью блокирующей воздействие солнца защиты.

SPF 2−4 — защищает от 50−75% УФ,

SPF 4−10 — защищает от 85% УФ,

SPF 10−20 — защищает от 95% УФ,

SPF 20−30 — защищает от 97% УФ,

SPF 50 — защищает от 99,5% УФ.

Следует запомнить, что максимальное количество времени, которое любой SPF-крем, даже с максимальной степенью защиты, может обеспечить — 2 часа.

На что стоит обратить внимание при выборе крема?

Существует два типа фильтров ультрафиолетовых лучей: физические и химические.

«Химические (авобензон, бензофенон) поглощают ультрафиолетовые лучи, что повышает риск повреждения кожи на клеточном уровне. А физические (диоксид титана, оксид цинка) создают экран и таким образом отражают лучи. К тому же последние не раздражают кожу и не вызывают аллергию, поэтому средства с последними выбирать наиболее предпочтительно», — Людмила Викулова, директор департамента исследований Роскачества.

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Чем лучше смывать солцезащитное средство?

Очищать кожу после применения средства с SPF лучше всего мылом или гелем для душа, просто водой получится неэффективно. Потом обязательно нанесите средство после загара. Но можно нанести свой увлажняющий или питательный крем, флюид, молочко.

Почему крем SPF может быть опасен?

Если раньше солнцезащитные фильтры можно было обнаружить практически во всех косметических средствах, то теперь многие известные бренды перестали добавлять их в продукты для ежедневного ухода.

Есть мнение, что фильтры снижают эффективность обычных кремов, лосьонов и других косметических продуктов. Сами же по себе, кроме своей основной функции, никакой пользы компоненты SPF они не несут.

Самый странный загар. fishki.net.

Например, бензофенон-3, один из фильтров, проникает в кровь и накапливается в организме, поэтому нужно использовать данные средства с осторожностью и не переусердствовать с применением.