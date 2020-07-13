Специалисты рассказали, как создать надежные пароли и не забыть их

Эксперты по информационной безопасности рассказали, как создавать надежные пароли, а затем не забывать их.

Пароли должны быть длинными, нельзя использовать один и тот же пароль на всех сервисах и сайтах. Не стоит забывать о постоянном обновлении паролей — их надо периодически менять. Хранить пароли предпочтительно с помощью специального менеджера паролей или на бумажном листе.

«Пароль — это один из важнейших факторов цифровой безопасности. С одной стороны, сегодня люди стали более ответственно относиться к своим данным и аккаунтам, но, с другой стороны, общий уровень цифровой грамотности все еще не так высок», — привели слова эксперта «Лаборатории Касперского» Дмитрия Галова в РИА Новости.

Отдельные пароли для каждого сайта создают лишь 39% россиян.

Глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Фёдоров рассказал, что пароль должен быть длинным, содержать буквы (и прописные, и строчные), цифры, знаки препинания.

Длина надежного пароля — не менее 16 символов. Специалист не рекомендует использовать в паролях имена и названия сервиса, а тем более личные данные, например, дату рождения.

«К сожалению, многие пользователи небрежно относятся к этому вопросу. Часто злоумышленники, получив логин и пароль от учетной записи на слабозащищенном сервере после утечки данных, пробуют применить его ко всем остальным сервисам. В случае если один и тот же пароль используется на разных учетных записях, у злоумышленников это получится», — сказал Федоров.

Руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц призвал пользователей не хранить все пароли в одном месте, пишет News.ru.

Директор экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch Михаил Смирнов посоветовал придумать смешное необычное слово, добавить пару цифр и запомнить эту комбинацию.