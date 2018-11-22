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Специалисты «Россети» подготовились к ухудшению погоды

«МРСК Сибири», которая поставляет электроэнергию в Алтайский край, перешла в режим повышенной готовности, ожидая ухудшения погодных условий. Пресс-служба ее головной компании «Россети» сообщает, что к работе по восстановлению энергоснабжения готовы десятки мобильных бригад.

Алтайские энергетики подготовились к ухудшению погоды.
Алтайские энергетики подготовились к ухудшению погоды.
Источник: СС0

МЧС сообщает, что в ближайшие сутки на большей части территории Алтайского края ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 8−13 метров в секунду, в южных районах порывы до 17−22 м/с. В компании «Россети» предупреждают, что из-за этого могут оборваться провода или отключиться свет.

Что делать, если оборвутся провода

При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других поврежденных энергообъектов ни в коем случае не приближайтесь к ним. О ЧП следует сообщить в региональную энергетическую компанию или отделение МЧС по телефону 112 с мобильного телефона.

В случае отключения электроэнергии потребители могут обратиться на портал «Светлая страна» светлаястрана.рф и оставить заявку на восстановление электроснабжения. Дополнительную информацию о проведении аварийно-восстановительных работ можно получить по телефонам горячих линий компаний группы «Россети»:

  • ПАО «МРСК Сибири»: 8−800−1000−380;
  • МЭС Сибири: 8 (391) 265-95-00.

Что предприняли энергетики

Погода испортится на территории почти всей России, включая Пермский край, Московскую, Кемеровскую, Томскую, Свердловскую, Челябинскую, Кировскую, Ульяновскую, Пензенскую, Нижегородскую, Мурманскую области, а также ряд республик. Дочерние предприятия «Россетей» в этих субъектах переведены в режим повышенной готовности (РПГ).

В случае если из-за погоды возникнут технологические нарушения, к работе по восстановлению энергоснабжения готовы 14 266 энергетиков в составе 2833 бригад, из них 182 мобильные. Подготовлено 8,5 тыс. единиц техники.

В распоряжении специалистов группы «Россети» 1,8 тыс. резервных источников снабжения электрической энергией, которые готовы к использованию во время аварийно-восстановительных работ. На 100% укомплектован аварийный запас.

Деятельность энергетиков в круглосуточном режиме координируется Штабом электросетевого комплекса по руководством генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского.

Справка

Компания «Россети» является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» — 228 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее долей 88,04% в уставном капитале.

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