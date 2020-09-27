Специальная комиссия будет проверять школьное питание в Алтайском крае

По словам министра образования Алтайского края Максима Костенко, все учащиеся 1−4 классов питаются в соответствии с установленными санитарными нормами.

Все школьные пищеблоки паспортизировали вместе с управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю, везде создали условия для технологической и инфраструктурной готовности пищеблоков к организации горячего питания.

Следующий этап работы — повышение качества, разнообразие меню, налаживание механизмов общественного контроля. А также дальнейшая модернизация технологического оборудования.

За последние два года в муниципальные школы направлено 150 млн рублей краевых средств. Это позволило приобрести около 4 000 единиц оборудования для почти 600 школ. Работа по обновлению продолжится.

Для системного контроля за организацией питания школьников при Общественной палате Алтайского края создадут специальную комиссию, в которую войдут представители Роспотребнадзора и Министерства образования Алтайского края. Составят график посещения учебных заведений края. Кроме того, организуют совместное ведение горячей линии на базе минобра.