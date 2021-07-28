Спецпредложения от автолизинговой компании «Европлан»

Автолизинговая компания «Европлан» предлагает приобрести в лизинг великолепный представительский автомобиль Mercedes-Benz S-Class V223 на специальных условиях — с выгодой до 8%.

Mercedes-Benz S-Class. АО «ЛК «Европлан»

По условиям акции, стоимость автомобиля с рекомендованной рыночной ценой от 11 350 000 рублей при оформлении в лизинг в «Европлане» составит всего 10 442 000 рублей. Разница составляет 908 тыс. рублей.

При этом в «Европлане» автомобиль Mercedes-Benz S-Class V223 можно оформить с авансом от 0% и минимальной переплатой. Кроме того, вы можете получить в подарок зимние шины, при заключении договора лизинга на срок от 47 месяцев.

Предложение действует до конца июля 2021 года во всех регионах работы «Европлана».

До трех ТО в подарок клиентам , которые продали автомобиль «Европлану»

Автолизинговая компания «Европлан» запускает акцию для поощрения тех, кто воспользовался услугой «Выкуп автомобилей» и продал свой автомобиль компании «Европлан» не ранее 1 июля 2021 года. При оформлении нового договора лизинга, компания «Европлан» подарит таким клиентам до трех бесплатных ТО на новые легковые автомобили и грузовой транспорт с типом кузова «пикап».

Число бесплатных ТО зависит от срока договора лизинга:

от 35 до 46 месяцев — ТО-1;

от 47 до 58 месяцев — ТО-2;

от 59 до 60 месяцев — ТО-3.

Срок действия акции — до 31.12.2021.

Услуга «Выкуп автомобилей» — одна из самых востребованных у наших клиентов. С помощью «Европлана» можно продать свой автомобиль за 1−5 дней, без риска быть обманутым мошенниками и недобросовестными покупателями, внести свой автомобиль в зачёт аванса по лизингу нового или же просто получить деньги на свой расчетный счет.

АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®