Многочисленные болельщики, которые не могут посещать матчи или хотя бы смотреть их по телевизору, желают наблюдать за ними онлайн. Представляем вашему вниманию спортивные сайты, где можно смотреть прямые трансляции.

22score22.com

Это сервис, где можно бесплатно просматривать контент, включая прямые трансляции спортивных событий (лайв скор в прямом эфире). Будет интересен тем, кто хочет смотреть кхл онлайн бесплатно. Сервис начал свою работу в 2018 году.

Трансляции можно смотреть, находясь в Российской Федерации, делать это можно на мобильных устройствах

Okko

Okko — это один из больших легальных онлайн-кинотеатров в Российской Федерации, свою работу он начал в 2011 году. Этот ресурс имеет раздел спортивных трансляций под названием Okko Спорт.

Кроме демонстрации матчей АПЛ онлайн, Major League Soccer и Кубка Superliga Argentina в прямом эфире и в записи, на этом сайте тем, кто приобрёл подписку, доступны различные передачи, созданные как Лигой, так и спортивными редакторами онлайн-кинотеатра Okko.

Пользователи имеют возможность смотреть спорт онлайн в приложениях на Smart TV, Android TV, устройствах под управлением операционных систем iOS и Android, Playstation, Xbox, а также на сайте.

Доступ к разделу является платным, необходимо приобрести подписку. Смотреть футбольные матчи онлайн трансляции можно только на территории России.

В мобильном приложении Андроид можно скачать матч в память устройства и смотреть, не имея подключения к интернету.

Нтв-плюс

С Нтв-плюс вы можете смотреть все игры команды, за которую болеете, где бы вы ни находились. Вы можете смотреть спорт онлайн на любых устройствах — от персонального компьютера до смартфона в любом месте, где есть интернет.

Сервис доступен исключительно на территории Российской Федерации. Разработаны мобильные приложения для устройств под управлением iOS и Android.

Можно приобретать интересующие спортивные трансляции, включая прямые трансляции матчей по футболу, и просматривать их (прямой эфир или запись).

Есть несколько вариантов подписок:

Суперспорт ( 599 рублей ежемесячно) — полноценный доступ к спортивным каналам и трансляциям. Можно смотреть футбольные матчи , а также другие события , матчи и бои.

599 рублей ежемесячно) — полноценный доступ к спортивным каналам и трансляциям. Можно смотреть футбольные матчи а также другие события матчи и бои. ЕвроСпорт ( 199 рублей) — доступ к лучшим событиям мирового и российского спорта.

199 рублей) — доступ к лучшим событиям мирового и российского спорта. Матч! Премьер ( 299 руб) — канал , который специализируется на демонстрации матчей Чемпионата России по футболу , а также передач своего производства.

НТВ-ПЛЮС ТВ работает даже в сетях 3G, для просмотра можно использовать не только телевизор, но и ПК, портативный компьютер, планшет и смартфон.

Информация о стоимости действительна на момент публикации