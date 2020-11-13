Спортивные сайты где можно смотреть прямые трансляции

22score22.com
Это сервис, где можно бесплатно просматривать контент, включая прямые трансляции спортивных событий (лайв скор в прямом эфире). Будет интересен тем, кто хочет смотреть кхл онлайн бесплатно. Сервис начал свою работу в 2018 году.
Трансляции можно смотреть, находясь в Российской Федерации, делать это можно на мобильных устройствах
Okko
Okko — это один из больших легальных онлайн-кинотеатров в Российской Федерации, свою работу он начал в 2011 году. Этот ресурс имеет раздел спортивных трансляций под названием Okko Спорт.
Кроме демонстрации матчей АПЛ онлайн, Major League Soccer и Кубка Superliga Argentina в прямом эфире и в записи, на этом сайте тем, кто приобрёл подписку, доступны различные передачи, созданные как Лигой, так и спортивными редакторами онлайн-кинотеатра Okko.
Пользователи имеют возможность смотреть спорт онлайн в приложениях на Smart TV, Android TV, устройствах под управлением операционных систем iOS и Android, Playstation, Xbox, а также на сайте.
Доступ к разделу является платным, необходимо приобрести подписку. Смотреть футбольные матчи онлайн трансляции можно только на территории России.
В мобильном приложении Андроид можно скачать матч в память устройства и смотреть, не имея подключения к интернету.
Нтв-плюс
С Нтв-плюс вы можете смотреть все игры команды, за которую болеете, где бы вы ни находились. Вы можете смотреть спорт онлайн на любых устройствах — от персонального компьютера до смартфона в любом месте, где есть интернет.
Сервис доступен исключительно на территории Российской Федерации. Разработаны мобильные приложения для устройств под управлением iOS и Android.
Можно приобретать интересующие спортивные трансляции, включая прямые трансляции матчей по футболу, и просматривать их (прямой эфир или запись).
Есть несколько вариантов подписок:
- Суперспорт (599 рублей ежемесячно) — полноценный доступ к спортивным каналам и трансляциям. Можно смотреть футбольные матчи, а также другие события, матчи и бои.
- ЕвроСпорт (199 рублей) — доступ к лучшим событиям мирового и российского спорта.
- Матч! Премьер (299 руб) — канал, который специализируется на демонстрации матчей Чемпионата России по футболу, а также передач своего производства.
НТВ-ПЛЮС ТВ работает даже в сетях 3G, для просмотра можно использовать не только телевизор, но и ПК, портативный компьютер, планшет и смартфон.
Информация о стоимости действительна на момент публикации