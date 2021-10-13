13 октября 1°C
﻿
Потребитель
22

Способы покупки и продажи криптовалюты

Криптовалюта является одним из самых востребованных цифровых активов, полностью изменившим традиционное представление о финансовой системе. Для нее характерна анонимность и безопасность, что открывает новые возможности как для обычных пользователей, так и для бизнеса. Это многофункциональный финансовый инструмент. Криптовалютный рынок ежегодно привлекает тысячи новых инвесторов.

Покупка валюты на криптобирже

Работа с биржей — удобный вариант для криптовалютных трейдеров. Такие сервисы характеризуются солидным функционалом и надежностью. Криптобиржа является аналогом обычной фондовой системы, только для торговли используются не акции, а виртуальные деньги. Тем не менее, ни одну биржу нельзя назвать на 100% защищенной от хакерских атак. Такие сервисы подходят для обмена криптовалюты, покупки и продажи, но их не рекомендуется использовать для длительного хранения крупных сумм.

Финансовые операции, проводимые на таких платформах, минимизируют риск встретить недобросовестного партнера. Но нужно учитывать, что биржи взимают комиссию за свои услуги, которая в среднем составляет 1−2%, но может доходить и до 10%.

Криптовалюта.
Криптовалюта.
СС0

Обменные сервисы для покупки и продажи криптовалюты

Онлайн-обменники можно назвать самым простым и быстрым способом приобретения цифровых активов. На таких сервисах можно покупать и продавать популярные валюты, а для оплаты могут использоваться как банковские переводы, так и платежные системы, и даже мобильный номер. Все зависит от правил и условий компании.

Если планируете купить криптовалюту через онлайн-обменник, готовьтесь также заплатить комиссию. Размер дополнительного сбора зависит от суммы перевода и выбранной валюты. На популярные коины комиссия обычно ниже. Многие специалисты криптовалютного рынка уверены. что покупать цифровые активы следует за фиатные деньги после сильного падения курса. В некоторых случаях обменные платформы могут доплачивать пользователям до 3−5% за приобретение валюты. Чтобы найти подходящий курс, можете воспользоваться услугами сайтов-агрегаторов.

Обменный сервис Changelly предлагает выгодные условия для обмена ETH на BTC https://changelly.com/ru/exchange/eth/btc и по другим направлениям. Основные преимущества компании:

  • Безопасность. Новейшее ПО и сервера сайта гарантируют защищенность всех осуществляемых транзакций. Пользовательские данные в безопасности, поскольку никогда не передаются третьим лицам.
  • Надежность. Обменный сервис Changelly работает с 2015 года, а ежемесячно его услугами пользуются не менее 2 миллионов пользователей. Надежность платформы подтверждается сотрудничеством с сервисами HitBTC, Binance и другими гигантами криптовалютного мира.
  • Выгода. Конкуренция на криптовалютном рынке достаточно высока, поэтому сервис предлагает выгодные условия обмена для своих клиентов.
  • Оперативность. На выполнение транзакций, как правило, уходит не более 10 минут. В зависимости от ситуации, финансовые операции могут занять до 2−3 часов, но обычно это происходит из-за проблем на стороне самой валюты. Задержки обусловлены обновлением криптовалюты или атакой на платформу.
  • Техподдержка. Специалисты обменника предлагают помощь в решении любых вопросов круглосуточно.
  • Удобство. Благодаря понятному интерфейсу у вас не возникнет сложностей с обменом цифровых активов. Чтобы совершить операцию, достаточно выбрать направлением, указать сумму и ввести номер кошелька.

Changelly является одним из наиболее удобных и выгодных в России и странах бывшего СНГ обменных сервисов. Платформа предлагает более 150 цифровых валют.

Обмен без посредников и его особенности

Для обмена цифровых средств необязательно привлекать посредников. В интернете работает множество Р2Р-платформ, позволяющих совершать финансовые операции напрямую. Такой сервис используется в качестве гаранта, поэтому по поводу безопасности средств можно не переживать.

Но и у таких платформ есть свои недостатки:

  • цена обмена обычно указывается без комиссионного сбора, который будет списан дополнительно — это нужно учитывать;
  • такие сайты менее популярны, чем биржи, поэтому количество предложений может быть ограничено.

Еще один вариант приобрести цифровую валюту без посредников — найти знакомых, у которых есть нужный вам актив. Сделка должна осуществляться при личной встрече. Расчет может производиться как наличкой, так и банковским переводом. Такой вариант подходит для тех, кто лично знаком с продавцом.

Виды криптовалютных кошельков

Какие существуют виды кошельков для хранения средств:

  • Аппаратные. Считаются самыми надежными и безопасными. Устройство, напоминающее карту памяти, обеспечивает максимальную защиту средств и может использоваться для хранения крупных сумм.
  • Локальные. Приложение устанавливается на ПК и использует технологию шифрования для защиты средств.
  • Мобильные. Приложение для установки на мобильный девайс. Мобильный кошелек обеспечивает доступ к средствам из любой точки мира. Оптимальный вариант для тех, кто часто расплачивается коинами.
  • Онлайн-кошелек. Также обеспечивает быстрый доступ к деньгам. Сайт доступен пользователям с любых устройств. Такие кошельки нельзя назвать самыми безопасными, поэтому их не стоит использовать для хранения крупных сумм.
  • Бумажный. Фактически это код, распечатанный на бумаге.

При выборе кошелька нужно ориентироваться на собственные потребности. Если вы решили зарабатывать на цифровых коинах, изучите обзоры криптовалюты. Их достаточно много в сети, следует проанализировать материалы на разных сайтах. Это позволит определить наиболее подходящий актив, с которым вы будете работать.

Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость