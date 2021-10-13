Обменные сервисы для покупки и продажи криптовалюты
Онлайн-обменники можно назвать самым простым и быстрым способом приобретения цифровых активов. На таких сервисах можно покупать и продавать популярные валюты, а для оплаты могут использоваться как банковские переводы, так и платежные системы, и даже мобильный номер. Все зависит от правил и условий компании.
Если планируете купить криптовалюту через онлайн-обменник, готовьтесь также заплатить комиссию. Размер дополнительного сбора зависит от суммы перевода и выбранной валюты. На популярные коины комиссия обычно ниже. Многие специалисты криптовалютного рынка уверены. что покупать цифровые активы следует за фиатные деньги после сильного падения курса. В некоторых случаях обменные платформы могут доплачивать пользователям до 3−5% за приобретение валюты. Чтобы найти подходящий курс, можете воспользоваться услугами сайтов-агрегаторов.
Обменный сервис Changelly предлагает выгодные условия для обмена ETH на BTC https://changelly.com/ru/exchange/eth/btc и по другим направлениям. Основные преимущества компании:
- Безопасность. Новейшее ПО и сервера сайта гарантируют защищенность всех осуществляемых транзакций. Пользовательские данные в безопасности, поскольку никогда не передаются третьим лицам.
- Надежность. Обменный сервис Changelly работает с 2015 года, а ежемесячно его услугами пользуются не менее 2 миллионов пользователей. Надежность платформы подтверждается сотрудничеством с сервисами HitBTC, Binance и другими гигантами криптовалютного мира.
- Выгода. Конкуренция на криптовалютном рынке достаточно высока, поэтому сервис предлагает выгодные условия обмена для своих клиентов.
- Оперативность. На выполнение транзакций, как правило, уходит не более 10 минут. В зависимости от ситуации, финансовые операции могут занять до 2−3 часов, но обычно это происходит из-за проблем на стороне самой валюты. Задержки обусловлены обновлением криптовалюты или атакой на платформу.
- Техподдержка. Специалисты обменника предлагают помощь в решении любых вопросов круглосуточно.
- Удобство. Благодаря понятному интерфейсу у вас не возникнет сложностей с обменом цифровых активов. Чтобы совершить операцию, достаточно выбрать направлением, указать сумму и ввести номер кошелька.
Changelly является одним из наиболее удобных и выгодных в России и странах бывшего СНГ обменных сервисов. Платформа предлагает более 150 цифровых валют.
Обмен без посредников и его особенности
Для обмена цифровых средств необязательно привлекать посредников. В интернете работает множество Р2Р-платформ, позволяющих совершать финансовые операции напрямую. Такой сервис используется в качестве гаранта, поэтому по поводу безопасности средств можно не переживать.
Но и у таких платформ есть свои недостатки:
- цена обмена обычно указывается без комиссионного сбора, который будет списан дополнительно — это нужно учитывать;
- такие сайты менее популярны, чем биржи, поэтому количество предложений может быть ограничено.
Еще один вариант приобрести цифровую валюту без посредников — найти знакомых, у которых есть нужный вам актив. Сделка должна осуществляться при личной встрече. Расчет может производиться как наличкой, так и банковским переводом. Такой вариант подходит для тех, кто лично знаком с продавцом.
Виды криптовалютных кошельков
Какие существуют виды кошельков для хранения средств:
- Аппаратные. Считаются самыми надежными и безопасными. Устройство, напоминающее карту памяти, обеспечивает максимальную защиту средств и может использоваться для хранения крупных сумм.
- Локальные. Приложение устанавливается на ПК и использует технологию шифрования для защиты средств.
- Мобильные. Приложение для установки на мобильный девайс. Мобильный кошелек обеспечивает доступ к средствам из любой точки мира. Оптимальный вариант для тех, кто часто расплачивается коинами.
- Онлайн-кошелек. Также обеспечивает быстрый доступ к деньгам. Сайт доступен пользователям с любых устройств. Такие кошельки нельзя назвать самыми безопасными, поэтому их не стоит использовать для хранения крупных сумм.
- Бумажный. Фактически это код, распечатанный на бумаге.
При выборе кошелька нужно ориентироваться на собственные потребности. Если вы решили зарабатывать на цифровых коинах, изучите обзоры криптовалюты. Их достаточно много в сети, следует проанализировать материалы на разных сайтах. Это позволит определить наиболее подходящий актив, с которым вы будете работать.