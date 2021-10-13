Финансовые операции, проводимые на таких платформах, минимизируют риск встретить недобросовестного партнера. Но нужно учитывать, что биржи взимают комиссию за свои услуги, которая в среднем составляет 1−2%, но может доходить и до 10%.

Работа с биржей — удобный вариант для криптовалютных трейдеров. Такие сервисы характеризуются солидным функционалом и надежностью. Криптобиржа является аналогом обычной фондовой системы, только для торговли используются не акции, а виртуальные деньги. Тем не менее, ни одну биржу нельзя назвать на 100% защищенной от хакерских атак. Такие сервисы подходят для обмена криптовалюты , покупки и продажи, но их не рекомендуется использовать для длительного хранения крупных сумм.

Криптовалюта является одним из самых востребованных цифровых активов, полностью изменившим традиционное представление о финансовой системе. Для нее характерна анонимность и безопасность, что открывает новые возможности как для обычных пользователей, так и для бизнеса. Это многофункциональный финансовый инструмент. Криптовалютный рынок ежегодно привлекает тысячи новых инвесторов.

Обменные сервисы для покупки и продажи криптовалюты

Онлайн-обменники можно назвать самым простым и быстрым способом приобретения цифровых активов. На таких сервисах можно покупать и продавать популярные валюты, а для оплаты могут использоваться как банковские переводы, так и платежные системы, и даже мобильный номер. Все зависит от правил и условий компании.

Если планируете купить криптовалюту через онлайн-обменник, готовьтесь также заплатить комиссию. Размер дополнительного сбора зависит от суммы перевода и выбранной валюты. На популярные коины комиссия обычно ниже. Многие специалисты криптовалютного рынка уверены. что покупать цифровые активы следует за фиатные деньги после сильного падения курса. В некоторых случаях обменные платформы могут доплачивать пользователям до 3−5% за приобретение валюты. Чтобы найти подходящий курс, можете воспользоваться услугами сайтов-агрегаторов.

Обменный сервис Changelly предлагает выгодные условия для обмена ETH на BTC https://changelly.com/ru/exchange/eth/btc и по другим направлениям. Основные преимущества компании:

Безопасность. Новейшее ПО и сервера сайта гарантируют защищенность всех осуществляемых транзакций. Пользовательские данные в безопасности , поскольку никогда не передаются третьим лицам.

Новейшее ПО и сервера сайта гарантируют защищенность всех осуществляемых транзакций. Пользовательские данные в безопасности поскольку никогда не передаются третьим лицам. Надежность. Обменный сервис Changelly работает с 2015 года , а ежемесячно его услугами пользуются не менее 2 миллионов пользователей. Надежность платформы подтверждается сотрудничеством с сервисами HitBTC , Binance и другими гигантами криптовалютного мира.

Обменный сервис Changelly работает с 2015 года а ежемесячно его услугами пользуются не менее 2 миллионов пользователей. Надежность платформы подтверждается сотрудничеством с сервисами HitBTC Binance и другими гигантами криптовалютного мира. Выгода. Конкуренция на криптовалютном рынке достаточно высока , поэтому сервис предлагает выгодные условия обмена для своих клиентов.

Конкуренция на криптовалютном рынке достаточно высока поэтому сервис предлагает выгодные условия обмена для своих клиентов. Оперативность. На выполнение транзакций , как правило , уходит не более 10 минут. В зависимости от ситуации , финансовые операции могут занять до 2−3 часов , но обычно это происходит из-за проблем на стороне самой валюты. Задержки обусловлены обновлением криптовалюты или атакой на платформу.

На выполнение транзакций как правило уходит не более 10 минут. В зависимости от ситуации финансовые операции могут занять до 2−3 часов но обычно это происходит из-за проблем на стороне самой валюты. Задержки обусловлены обновлением криптовалюты или атакой на платформу. Техподдержка. Специалисты обменника предлагают помощь в решении любых вопросов круглосуточно.

Специалисты обменника предлагают помощь в решении любых вопросов круглосуточно. Удобство. Благодаря понятному интерфейсу у вас не возникнет сложностей с обменом цифровых активов. Чтобы совершить операцию , достаточно выбрать направлением , указать сумму и ввести номер кошелька.

Changelly является одним из наиболее удобных и выгодных в России и странах бывшего СНГ обменных сервисов. Платформа предлагает более 150 цифровых валют.

Обмен без посредников и его особенности

Для обмена цифровых средств необязательно привлекать посредников. В интернете работает множество Р2Р-платформ, позволяющих совершать финансовые операции напрямую. Такой сервис используется в качестве гаранта, поэтому по поводу безопасности средств можно не переживать.

Но и у таких платформ есть свои недостатки:

цена обмена обычно указывается без комиссионного сбора , который будет списан дополнительно — это нужно учитывать;

который будет списан дополнительно — это нужно учитывать; такие сайты менее популярны , чем биржи , поэтому количество предложений может быть ограничено.

Еще один вариант приобрести цифровую валюту без посредников — найти знакомых, у которых есть нужный вам актив. Сделка должна осуществляться при личной встрече. Расчет может производиться как наличкой, так и банковским переводом. Такой вариант подходит для тех, кто лично знаком с продавцом.

Виды криптовалютных кошельков

Какие существуют виды кошельков для хранения средств:

Аппаратные. Считаются самыми надежными и безопасными. Устройство , напоминающее карту памяти , обеспечивает максимальную защиту средств и может использоваться для хранения крупных сумм.

Считаются самыми надежными и безопасными. Устройство напоминающее карту памяти обеспечивает максимальную защиту средств и может использоваться для хранения крупных сумм. Локальные. Приложение устанавливается на ПК и использует технологию шифрования для защиты средств.

Приложение устанавливается на ПК и использует технологию шифрования для защиты средств. Мобильные. Приложение для установки на мобильный девайс. Мобильный кошелек обеспечивает доступ к средствам из любой точки мира. Оптимальный вариант для тех , кто часто расплачивается коинами.

Приложение для установки на мобильный девайс. Мобильный кошелек обеспечивает доступ к средствам из любой точки мира. Оптимальный вариант для тех кто часто расплачивается коинами. Онлайн-кошелек. Также обеспечивает быстрый доступ к деньгам. Сайт доступен пользователям с любых устройств. Такие кошельки нельзя назвать самыми безопасными , поэтому их не стоит использовать для хранения крупных сумм.

Также обеспечивает быстрый доступ к деньгам. Сайт доступен пользователям с любых устройств. Такие кошельки нельзя назвать самыми безопасными поэтому их не стоит использовать для хранения крупных сумм. Бумажный. Фактически это код , распечатанный на бумаге.

При выборе кошелька нужно ориентироваться на собственные потребности. Если вы решили зарабатывать на цифровых коинах, изучите обзоры криптовалюты. Их достаточно много в сети, следует проанализировать материалы на разных сайтах. Это позволит определить наиболее подходящий актив, с которым вы будете работать.