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5 способов, как можно использовать программу шпион

Супружеские измены, дети, отбившиеся от рук, подрывная деятельность сотрудников — это проблемы, которые заставляют испытывать психологическое напряжение или терпеть материальные издержки.

5 способов, как можно использовать программу шпион
5 способов, как можно использовать программу шпион
Фото предоставлено рекламодателем.

Но в век, когда компьютер или смартфон — это полноценное отражение всех мыслей и действий человека, уже нет нужды нанимать частных детективов, устраивать допрос или закатывать истерику. Программа шпион поможет подтвердить или опровергнуть возникшие догадки.

Как использовать программу

Функционал шпиона достаточно обширен и варианты как его задействовать целиком зависят от фантазии пользователя. Вот 5 примеров:

  1. Можно отслеживать переписку в социальных сетях, форумах и мессенджерах. Для этого у шпиона есть три функции — снимки экрана, которые делаются с заданной периодичностью, сохранение входящих и исходящих SMS, запись нажатия клавиш. На заметку, последний вариант не позволит наблюдать ответы собеседника;
  2. Мониторить местоположение. Работает, как для смартфонов, так и для ноутбуков. Всегда можно знать, где находится ребенок или вторая половинка. Единственное требование — наличие интернет-соединения. Шпион активирует GPS самостоятельно;
  3. Активировать веб-камеру устройства. В личном кабинете можно смотреть и слышать все, что окружает объект слежки;
  4. Контроль качества работы сотрудников. Шпион соберет историю посещения сайтов, распечатки на принтере и статистику использования программ. Отдел продаж можно контролировать, записывая все разговоры и переписки в Skype;
  5. Защита коммерческой тайны. Используя шпиона, владелец бизнеса может отслеживать несанкционированное копирование данных с рабочих ПК на флешки или диски. Здесь же поможет запись истории использования принтера с отображением распечатанных файлов.

Резюмируя, программа-шпион позволяет ответить на все искомые вопросы: где находится человек, с кем общается в интернете, по сотовой связи и в реальности, что делает дома, какие темы гуглит в сети и даже какие фотографии делает на телефон. Кроме того, утилита поможет в поиске украденного гаджета, если тот включен.

Где скачать

По следующей ссылке можно скачать программу, на сайте нужно выбрать платформу (Windows или Android) и следовать рекомендациям по установке.

Если сделать все правильно, объект слежки не заметит присутствия шпионского приложения (не отображается в диспетчере задач и проводнике), а пользователь сможет получать всю интересующую его информацию в личном кабинете в режиме реального времени или в виде текстового отчета со скриншотами.

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