Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 сентября 9°C
Потребитель
143

25 способов сделать квартиру уютнее: ко дню рождения KERAMA MARAZZI дарит скидку 25% на всё

Уже 25 лет сибиряки доверяют создание уюта в своем доме KERAMA MARAZZI. Все эти годы отделочные материалы KERAMA MARAZZI остаются на пике популярности: новинки, модные тренды, доступность для покупателей, бесплатный дизайн-проект — все, чтобы ремонт и интерьер дарили радость долгие годы.

Плитка CUBO
Плитка CUBO
Kerama Marazzi

За четверть века KERAMA MARAZZI расширили ассортимент. Теперь под этим брендом выпускают не только керамическую плитку и гранит, но еще сантехнику, мебель для ванной комнаты, смесители и обои. Удобно приобретать все в одном месте и в едином стиле — дизайнеры KERAMA MARAZZI позаботились о том, чтобы выбор был максимально комфортным.

&quot;Арка&quot;
«Арка»
Kerama Marazzi

Совершенствуются и фирменные магазины: выставка товара теперь не только на стендах, но в качестве готовых интерьерных решений с мебелью, сантехникой, аксессуарами. Комфортные места для отдыха покупателей, дизайн-проект бесплатно на большом экране, созданы все условия, чтобы ремонт был в радость!

В честь дня рождения KERAMA MARAZZI в Сибири — 25% в на всё во всех фирменных магазинах

Чтобы не упустить бесценные часы и насладиться огромным выбором продукции KERAMA MARAZZI, рекомендуем соблюдать правила:

  1. Заблаговременно посетите магазины Kerama Marazzi (до 25−27 сентября)
  2. Заблаговременно составьте дизайн проект и список того, что хотите приобрести! Так как в три дня акции услуга выполнения дизайн-проекта будет ограничена возможностями продавцов и продолжительностью рабочего дня
  3. Оставьте на период дня рождения только оплату счета и оформление доставки
  4. Наслаждайтесь покупкой и выгодой

К празднику принято готовиться заранее, поэтому мы приглашаем вас уже сейчас в наши фирменные магазины, чтобы составить список того, что хотите приобрести. А на период скидок оставить только мелкие хлопоты — прийти с хорошим настроением в магазины и стать счастливым обладателем товаров для ремонта и обустройства по праздничной цене!

Давайте вместе посчитаем выгоду, если делать ремонт в период акции:

Например, проект ванной комнаты размером 2*2,25 м высота 2,8 м с серией плитки «Ломбардиа». Обратите внимание, что фоновая плитка с поверхностью бетона, что очень актуально в отделке, а декоры с геометрическим орнаментом содержат в своем составе натуральную платину.

  • Цена плитки на всю площадь со скидкой 25% - 49010 руб. (вместо 65346 руб.)
  • Ваша выгода — 16336 руб.
  • Наполнение ванной комнаты со скидкой 25% - 67 349 руб. (вместо 89 799 руб.)
Плитка “Ломбардиа”
Плитка «Ломбардиа»
Kerama Marazzi
Плитка “Ломбардиа”
Плитка «Ломбардиа»
Kerama Marazzi
Плитка “Ломбардиа”
Плитка «Ломбардиа»
Kerama Marazzi

Что актуально сейчас?

Давайте рассмотрим наиболее популярные серии плитки:

Ламбро 40*120 — от 1592 р. м2 / вместо 2121 руб. м2

Сверхкрупный формат настенной плитки реалистично передает поверхность интерьерной панели, составленной из тонких деревянных планок — они образуют рельефный геометрический орнамент.

Гренель от 1968 р. м2 / вместо 2625 руб. м2

Серия посвящена красоте природного кварцита — своим приглушенным влажным блеском эта горная порода обязана естественным вкраплениям кварца и слюды.

Прадо от 2241 р. м2 / вместо 2987 р. м2

Стильная плитка нового формата 40*120 с фактурой мрамора. Глянцевый блеск и традиционные панели — отличный вариант для современной классики.

Монте Тиберио от 1622 р. м2 / вместо 2163 р. м2

Мрамор «Калакатта Голд» высоко ценится и используется для декоративной отделки в интерьерах, решенных в теплой цветовой гамме.

Ониче от 2704 р. м2 / вместо 3605 р. м2

Серия станет настоящим открытием для ценителей красоты природного камня. Завораживающие разноцветные слои оникса — минерала с волокнистой текстурой — запечатлены в керамическом граните МАКСИ-формата

Аккорд от 946 р. м2 / вместо 1261 р. м2

Новая серия традиционного «кабанчика» с соотношением сторон 3:1 приобрела глянцевый блеск и палитру прохладных оттенков.

Гран Пале от 681 р. м2 / вместо 907 р. м2

Оригинальная серия в традиционном формате 25*40 в двух цветах мрамора. Декор с шестигранниками и классические панели позволят создать стильный и современный интерьер

Листоне от 1123 р. м2 / вместо 1498 р. м2

Керамический гранит в формате паркетной доски 9,9*40. Благодаря цветовой гамме, охватывающей как классические теплые, так и холодные тона, этот керамический гранит будет гармонично смотреться в любом цветовом «контексте».

Дарсена от 1020 р. м2 / вместо 1360 р. м2

Настенная плитка «кабанчик» 8,5×28,5 с эффектом керамики ручной работы Дарсена. Структура базовой плитки слегка неровная, напоминающая поливную керамику. Декоры с фантазийным рисунком, напоминающим текстуру лазурита: восемь различных вариантов с применением золотого состава.

Фоскари от 576 р. м2 / вместо 767 р. м2

Традиционный формат 24*40 в приятных оттенках голубого, белого, розового.

Макарена от 890 р. м2 / вместо 1186 р. м2

Модный формат шестигранника, глянцевая поверхность и расписные декоры с оттенком ручной работы позволят создать свое необычное сочетание для яркого интерьера.

Ателье от 170 р.шт. / вместо 226 р. шт

Яркое панно в стиле бохо-шик поможет создать модный и яркий интерьер для абсолютно любого архитектурного объекта.

Серия «Александрия» от 518 р. м2 / вместо 690 р. м2

Керамическая плитка с большим количеством разнообразной декорации в традиционном формате, позволит создать множество оригинальных сочетаний для интерьера ванной или кухни.

Серия «Сияние» от 568 р. м2 / вместо 757 р. м2

За основу серии взяты три прохладных оттенка оникса, выполненные в двух видах структуры — гладкой и рельефной, напоминающей черепицу. Объемные декоры, украшенные россыпью перламутровых «капель», походят на листья кувшинок или чешую диковинной рыбы.

Серия «Золотой пляж» от 603 р. м2 / вместо 804,4 р. м2

Еще одна серия в традиционном формате с большим количеством декорации в бежевых оттенках.

Это лишь малая часть огромного ассортимента отделочных материалов KERAMA MARAZZI. Познакомиться с полным ассортиментом керамической плитки и керамогранита можно в нашем интернет-магазине sib.kerama-marazzi.ru

C полным ассортиментом можно ознакомится в интернет-магазине KERAMA MARAZZI

Акция действует в фирменных магазинах KERAMA MARAZZI, а также в интернет-магазине sib.kerama-marazzi.ru

KERAMA MARAZZI

Адрес: Барнаул, ул. Малахова, 94Б

Тел. 8 (3852) 27-10-97

Е-mail: malakhova94@kerama-marazzi.ru

ООО «СИБИРЬ-КЕРАМА». ОГРН: 116547607550. Юр. адрес: 630017 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Военная, 9/2, 1 этаж, помещение 20. Фото предоставлены KERAMA MARAZZI

  • Реклама
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость