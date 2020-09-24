25 способов сделать квартиру уютнее: ко дню рождения KERAMA MARAZZI дарит скидку 25% на всё

Уже 25 лет сибиряки доверяют создание уюта в своем доме KERAMA MARAZZI. Все эти годы отделочные материалы KERAMA MARAZZI остаются на пике популярности: новинки, модные тренды, доступность для покупателей, бесплатный дизайн-проект — все, чтобы ремонт и интерьер дарили радость долгие годы.

За четверть века KERAMA MARAZZI расширили ассортимент. Теперь под этим брендом выпускают не только керамическую плитку и гранит, но еще сантехнику, мебель для ванной комнаты, смесители и обои. Удобно приобретать все в одном месте и в едином стиле — дизайнеры KERAMA MARAZZI позаботились о том, чтобы выбор был максимально комфортным.

«Арка» Kerama Marazzi

Совершенствуются и фирменные магазины: выставка товара теперь не только на стендах, но в качестве готовых интерьерных решений с мебелью, сантехникой, аксессуарами. Комфортные места для отдыха покупателей, дизайн-проект бесплатно на большом экране, созданы все условия, чтобы ремонт был в радость!

В честь дня рождения KERAMA MARAZZI в Сибири — 25% в на всё во всех фирменных магазинах

Чтобы не упустить бесценные часы и насладиться огромным выбором продукции KERAMA MARAZZI, рекомендуем соблюдать правила:

Заблаговременно посетите магазины Kerama Marazzi ( до 25−27 сентября) Заблаговременно составьте дизайн проект и список того , что хотите приобрести! Так как в три дня акции услуга выполнения дизайн-проекта будет ограничена возможностями продавцов и продолжительностью рабочего дня Оставьте на период дня рождения только оплату счета и оформление доставки Наслаждайтесь покупкой и выгодой

К празднику принято готовиться заранее, поэтому мы приглашаем вас уже сейчас в наши фирменные магазины, чтобы составить список того, что хотите приобрести. А на период скидок оставить только мелкие хлопоты — прийти с хорошим настроением в магазины и стать счастливым обладателем товаров для ремонта и обустройства по праздничной цене!

Давайте вместе посчитаем выгоду, если делать ремонт в период акции:

Например, проект ванной комнаты размером 2*2,25 м высота 2,8 м с серией плитки «Ломбардиа». Обратите внимание, что фоновая плитка с поверхностью бетона, что очень актуально в отделке, а декоры с геометрическим орнаментом содержат в своем составе натуральную платину. Цена плитки на всю площадь со скидкой 25% - 49010 руб. ( вместо 65346 руб.)

вместо 65346 руб.) Ваша выгода — 16336 руб.

Наполнение ванной комнаты со скидкой 25% - 67 349 руб. ( вместо 89 799 руб.) Плитка «Ломбардиа» Kerama Marazzi Плитка «Ломбардиа» Kerama Marazzi Плитка «Ломбардиа» Kerama Marazzi

Что актуально сейчас?

Давайте рассмотрим наиболее популярные серии плитки:

Ламбро 40*120 — от 1592 р. м2 / вместо 2121 руб. м2 Сверхкрупный формат настенной плитки реалистично передает поверхность интерьерной панели, составленной из тонких деревянных планок — они образуют рельефный геометрический орнамент.

Гренель от 1968 р. м2 / вместо 2625 руб. м2 Серия посвящена красоте природного кварцита — своим приглушенным влажным блеском эта горная порода обязана естественным вкраплениям кварца и слюды.

Прадо от 2241 р. м2 / вместо 2987 р. м2 Стильная плитка нового формата 40*120 с фактурой мрамора. Глянцевый блеск и традиционные панели — отличный вариант для современной классики.

Монте Тиберио от 1622 р. м2 / вместо 2163 р. м2 Мрамор «Калакатта Голд» высоко ценится и используется для декоративной отделки в интерьерах, решенных в теплой цветовой гамме.

Ониче от 2704 р. м2 / вместо 3605 р. м2 Серия станет настоящим открытием для ценителей красоты природного камня. Завораживающие разноцветные слои оникса — минерала с волокнистой текстурой — запечатлены в керамическом граните МАКСИ-формата

Аккорд от 946 р. м2 / вместо 1261 р. м2 Новая серия традиционного «кабанчика» с соотношением сторон 3:1 приобрела глянцевый блеск и палитру прохладных оттенков.

Гран Пале от 681 р. м2 / вместо 907 р. м2 Оригинальная серия в традиционном формате 25*40 в двух цветах мрамора. Декор с шестигранниками и классические панели позволят создать стильный и современный интерьер

Листоне от 1123 р. м2 / вместо 1498 р. м2 Керамический гранит в формате паркетной доски 9,9*40. Благодаря цветовой гамме, охватывающей как классические теплые, так и холодные тона, этот керамический гранит будет гармонично смотреться в любом цветовом «контексте».

Дарсена от 1020 р. м2 / вместо 1360 р. м2 Настенная плитка «кабанчик» 8,5×28,5 с эффектом керамики ручной работы Дарсена. Структура базовой плитки слегка неровная, напоминающая поливную керамику. Декоры с фантазийным рисунком, напоминающим текстуру лазурита: восемь различных вариантов с применением золотого состава.

Фоскари от 576 р. м2 / вместо 767 р. м2 Традиционный формат 24*40 в приятных оттенках голубого, белого, розового.

Макарена от 890 р. м2 / вместо 1186 р. м2 Модный формат шестигранника, глянцевая поверхность и расписные декоры с оттенком ручной работы позволят создать свое необычное сочетание для яркого интерьера.

Ателье от 170 р.шт. / вместо 226 р. шт Яркое панно в стиле бохо-шик поможет создать модный и яркий интерьер для абсолютно любого архитектурного объекта.

Серия «Александрия» от 518 р. м2 / вместо 690 р. м2 Керамическая плитка с большим количеством разнообразной декорации в традиционном формате, позволит создать множество оригинальных сочетаний для интерьера ванной или кухни.

Серия «Сияние» от 568 р. м2 / вместо 757 р. м2 За основу серии взяты три прохладных оттенка оникса, выполненные в двух видах структуры — гладкой и рельефной, напоминающей черепицу. Объемные декоры, украшенные россыпью перламутровых «капель», походят на листья кувшинок или чешую диковинной рыбы.

Серия «Золотой пляж» от 603 р. м2 / вместо 804,4 р. м2 Еще одна серия в традиционном формате с большим количеством декорации в бежевых оттенках.

Это лишь малая часть огромного ассортимента отделочных материалов KERAMA MARAZZI. Познакомиться с полным ассортиментом керамической плитки и керамогранита можно в нашем интернет-магазине sib.kerama-marazzi.ru

C полным ассортиментом можно ознакомится в интернет-магазине KERAMA MARAZZI

Акция действует в фирменных магазинах KERAMA MARAZZI, а также в интернет-магазине sib.kerama-marazzi.ru

KERAMA MARAZZI Адрес: Барнаул, ул. Малахова, 94Б Тел. 8 (3852) 27-10-97 Е-mail: malakhova 94 @kerama-marazzi.ru

ООО «СИБИРЬ-КЕРАМА». ОГРН: 116547607550. Юр. адрес: 630017 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Военная, 9/2, 1 этаж, помещение 20. Фото предоставлены KERAMA MARAZZI