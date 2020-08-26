5 способов сэкономить. Как собрать ребенка в школу без лишних затрат

Собрать ребенка к школе — «головная боль» каждого родителя перед 1 сентября. Предлагаем вам 5 простых лайфхаков с которыми можно сэкономить на подготовке к учебному году.

Учебники у старших

На собраниях перед 1 сентября поинтересуйтесь об изменениях в учебной программе. Если класс на год старше учился по этой же программе, то родители школьников с удовольствием избавятся от ненужного учебника. Как правило, стоимость б/у учебников чисто символическая. А кто-то и вовсе отдаст их просто так.

Первое сентября в школе № 49. Барнаул , 2011 год. Михаил Хаустов

Букет от всего класса

Один более-менее приличный букет обойдется примерно в 1000—2000 рублей. И после линейки у педагога набирается таких 25−30 штук.

Учителя не запоминают, от кого именно был конкретный букет. Поэтому родительскому комитету можно организовать один шикарный букет, скинувшись всем классом. Либо купить по одной розе от каждого ученика, а в итоге у учителя получится целый букет.

1 сентября 2011 г. Барнаул. Олег Богданов

Не переплачивать за дизайн

В книжных магазинах и на школьных ярмарках глаза разбегаются от пестрых обложек дневников и тетрадок. Но, как показывает практика, на дизайн обращают внимание лишь первые пару дней.

Если сравнить дневник с изображением супергероев и дневник с однотонной обложкой, цена будет отличаться в разы. То же касается и тетрадей.

Записи от учителей в школьных дневниках. fishki.net

Заказывайте онлайн

Перед учебным годом цены на рюкзаки в оффлайн-магазинах поднимаются в цене и даже со скидкой выходит круглая сумма. Чтобы сэкономить, можно заказать ранец онлайн. Большой выбор на ozon.ru, my-shop.ru.

Не стоит забывать про популярный Aliexpress. К счастью, если с покупкой рюкзака вы затянули, сейчас многие продавцы доставляют заказы из России и их не придется долго ждать.

Алтайские предприятия представили варианты школьной формы. Барнаул , 20 мая 2013 года. Анна Зайкова

Жилет вместо костюма

Костюмы для мальчиков стоят от 2500−3000 рублей. И, скорее всего, за эти деньги будет синтетика. Как правило, ребята не надевают пиджаки каждый день, так как они стесняют движения, в них жарко, и под зимней курткой носить их неудобно. Проще купить несколько сменных хлопковых жилеток или джемперов «с обманкой», из-под которых выглядывает воротник рубашки.

Евгения Зубрицкая.