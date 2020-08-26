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5 способов сэкономить. Как собрать ребенка в школу без лишних затрат

Собрать ребенка к школе — «головная боль» каждого родителя перед 1 сентября. Предлагаем вам 5 простых лайфхаков с которыми можно сэкономить на подготовке к учебному году.

Первое сентября в школе № 49. Барнаул, 2011 год.
Первое сентября в школе № 49. Барнаул, 2011 год.
Михаил Хаустов

Учебники у старших

На собраниях перед 1 сентября поинтересуйтесь об изменениях в учебной программе. Если класс на год старше учился по этой же программе, то родители школьников с удовольствием избавятся от ненужного учебника. Как правило, стоимость б/у учебников чисто символическая. А кто-то и вовсе отдаст их просто так.

Первое сентября в школе № 49. Барнаул, 2011 год.
Первое сентября в школе № 49. Барнаул, 2011 год.
Михаил Хаустов

Букет от всего класса

Один более-менее приличный букет обойдется примерно в 1000—2000 рублей. И после линейки у педагога набирается таких 25−30 штук.

Учителя не запоминают, от кого именно был конкретный букет. Поэтому родительскому комитету можно организовать один шикарный букет, скинувшись всем классом. Либо купить по одной розе от каждого ученика, а в итоге у учителя получится целый букет.

1 сентября 2011г. Барнаул.
1 сентября 2011 г. Барнаул.
Олег Богданов

Не переплачивать за дизайн

В книжных магазинах и на школьных ярмарках глаза разбегаются от пестрых обложек дневников и тетрадок. Но, как показывает практика, на дизайн обращают внимание лишь первые пару дней.

Если сравнить дневник с изображением супергероев и дневник с однотонной обложкой, цена будет отличаться в разы. То же касается и тетрадей.

Записи от учителей в школьных дневниках.
Записи от учителей в школьных дневниках.
fishki.net

Заказывайте онлайн

Перед учебным годом цены на рюкзаки в оффлайн-магазинах поднимаются в цене и даже со скидкой выходит круглая сумма. Чтобы сэкономить, можно заказать ранец онлайн. Большой выбор на ozon.ru, my-shop.ru.

Не стоит забывать про популярный Aliexpress. К счастью, если с покупкой рюкзака вы затянули, сейчас многие продавцы доставляют заказы из России и их не придется долго ждать.

Алтайские предприятия представили варианты школьной формы. Барнаул, 20 мая 2013 года.
Алтайские предприятия представили варианты школьной формы. Барнаул, 20 мая 2013 года.
Анна Зайкова

Жилет вместо костюма

Костюмы для мальчиков стоят от 2500−3000 рублей. И, скорее всего, за эти деньги будет синтетика. Как правило, ребята не надевают пиджаки каждый день, так как они стесняют движения, в них жарко, и под зимней курткой носить их неудобно. Проще купить несколько сменных хлопковых жилеток или джемперов «с обманкой», из-под которых выглядывает воротник рубашки.

Евгения Зубрицкая.

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