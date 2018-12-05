7 способов сэкономить в Новый год

7. Экономьте на январских праздниках

Ну и напоследок о зимних выходных. Здесь все просто: запланируйте скромный отдых на январские каникулы и тогда вы еще больше убережете себя от растрат. Можно выбраться на прогулку, составить список фильмов, обязательных к просмотру, сходить в кино или музей, совершить «марш-бросок» по друзьям.

Главное — это хорошее настроение, позитивный настрой и больше улыбок. На этом уж точно не экономьте!