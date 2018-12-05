7 способов сэкономить в Новый год

Новый год — это праздник, который и взрослые и дети ждут с замиранием сердца, но кое-что его все-таки омрачает — огромный список предстоящих растрат и вытекающая из этого брешь в бюджете. Подарки, корпоративы, утренники, продукты — все это обязательная статья расходов. Встает вопрос: как хотя бы немного уберечь свой кошелек? Наш топ-7 именно об этом.
«А зачем было столько готовить?», — так думают многие после Нового года. Поэтому праздничный стол — первый в нашем списке.
- Готовьте сами, т.к. любое покупное блюдо имеет высокую наценку.
- Не скупайте с полок все подряд, а тщательно продумайте, что будет на вашем новогоднем столе. Сделайте ровно столько, сколько нужно для праздника. Пора уже бросать привычку готовить и покупать про запас, особенно если вы знаете, что компания будет маленькая.
- Если вы привыкли покупать товары хорошо разрекламированных производителей (майонеза, растительного масла и т.д.), замените их продукцией менее известных марок. В каждом сегменте есть ряд компаний, которые не вкладываются в рекламу и поэтому ставят ценник ниже, при этом качество ничуть не хуже, чем у раскрученных брендов.
- Поищите в Интернете вкусные и бюджетные блюда. Вот неплохая подборка.
- Не делайте много горячих блюд. Как правило, одного бывает достаточно. Лучше всего идут различные легкие закуски, соленья, нарезки и т.п.
- Если у вас небольшая молодежная компания, то согласуйте тематическую вечеринку: пусть это будет сладкий стол или ужин в японском стиле. Вариантов, на самом деле, масса, а решать вам.
Порой сложно удержаться от незапланированных покупок и обязательных платежей — но когда нужно сэкономить, все средства хороши.
- Это тот случай, когда покупку новых кроссовок или поход в кино можно временно отложить.
- Подумайте, может какие-то не слишком важные ежемесячные платежи тоже можно сдвинуть. Например, попросить обещанный платеж у интернет-провайдера или побыть месяц в минусе на телефоне. Это, конечно, совсем на крайний случай, но все в жизни бывает.
Некоторые придерживаются правила, что Новый год нужно встречать в новой одежде, и не страшно, что потом она пылится в шкафу.
- Новое платье, конечно, очень хочется, но подумайте, так ли это важно? Лучше поищите в гардеробе что-то желтое, оранжевое, горчичное, золотое, коричневое или зеленое, и тогда вы точно угодите Желтой Земляной Свинке.
- Для дам: если принципиально хотите надеть что-то новое — купите нижнее белье.
- Если нужно нарядить детей в садик или школу, то не обязательно покупать дорогостоящие костюмы в магазине. Можно изготовить самостоятельно, поискать недорогие варианты на прокат или поинтересоваться у знакомых, может у кого-то сохранились наряды к празднику (мало ли). Как вариант, загляните на то же Авито.
Подарки, бесспорно, самые большие «пожиратели» денег. Но и на них можно сэкономить.
- Рассчитайте точную сумму, которую вы готовы потратить на подарки родным, коллегам и друзьям и не выходите за границы этой суммы.
- Подумайте, что именно вы сможете купить на запланированную сумму, и только после этого отправляйтесь в магазин. Если будете покупать по факту (что увидел, то и купил), рискуете потратить гораздо больше.
- Подарки приобретайте заблаговременно, т.к. за неделю до Нового года продавцы будут накручивать цены.
- Не забывайте, что на рынке те же самые товары, что и в торговых центрах, стоят дешевле.
- Самый беспроигрышный вариант — купить все в интернет-магазинах (только учитывайте сроки доставки!). Откройте несколько торговых площадок и перед покупкой сравнивайте цены на один и тот же товар: вы удивитесь, насколько разной может быть стоимость. Обращайте внимание на разделы «акции» и «распродажи» — скидки могут быть свыше 50%.
- Если вы натура творческая, то сделайте презент своими руками.
Чтобы весело провести время, не обязательно отправляться в развлекательные заведения.
- Заранее присмотрите игры в Интернете. Можно найти очень много интересных вариантов. Или выделите немного средств для покупки готовых игр. Например, весьма занимательны игры типа «Мафии» — «Криминалист», «Находка для шпиона» и т.п.
- Отправляйтесь в центр города или выйдете во двор: чем больше людей, тем выше градус новогоднего настроения.
Вы можете сэкономить на всех покупках, которые делаете в интернет-магазинах, с помощью кэшбэк сервисов. Кэшбэк с покупок означает, что вам вернется часть денег от каждого приобретенного товара. Если вы купите все подарки онлайн, а еще и продукты, то сможете неплохо сэкономить.
- Чтобы получить cashback, нужно зарегистрироваться на одном из cashback сервисов, например Smartysale (там очень много магазинов), выбрать в каталоге интересующий интернет-магазин, перейти на него и совершить покупку.
- Кэшбэк за покупки будет начислен в вашем личном кабинете, и вы сможете вывести деньги на карту, телефон или кошелек. Сейчас практически все магазины делают кэшбэк за интернет покупки (даже продовольственные супермаркеты), поэтому это реальная возможность тратить меньше.
Ну и напоследок о зимних выходных. Здесь все просто: запланируйте скромный отдых на январские каникулы и тогда вы еще больше убережете себя от растрат. Можно выбраться на прогулку, составить список фильмов, обязательных к просмотру, сходить в кино или музей, совершить «марш-бросок» по друзьям.
Главное — это хорошее настроение, позитивный настрой и больше улыбок. На этом уж точно не экономьте!