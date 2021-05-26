Справедливый базовый доход. Что это такое и почему каждый гражданин России должен жить достойно

В партии «Справедливая Россия — За правду» уверены, что каждый гражданин заслуживает жить достойно. Для этого нужен финансовый буфер в виде ежемесячного справедливого базового дохода (СБД) в размере 10 тыс. рублей. На эти цели из федерального бюджета придется регулярно тратить не меньше 17,5 млрд рублей. Каков потенциал инициативы, где взять столько денег и как при этом не раскрутить маховик инфляции? Об этом в ходе пресс-конференции рассказали глава фракции справедливороссов в АКЗС Александр Молотов, депутат АКЗС, руководитель партийного движения «Коммунальный дозор» Людмила Суслова и глава Сибирского сельсовета Олег Боронин.

Долговые книжки , как страшный симптом

В России, согласно статистике, около 20 млн человек живут за чертой бедности. Но если учесть, что цифры высчитываются, исходя из минимального прожиточного минимума, который на сегодняшний день едва превышает 11 тыс. рублей, то бедных гораздо больше. Фактически в сложной финансовой ситуации находятся от четверти до половины населения страны.

Александр Молотов,

руководитель фракции справедливороссов в АКЗС:

— Человек со среднедушевым доходом чуть менее 11 тыс. рублей в месяц — это малоимущий, имеющий право на помощь. В то же время, тот, кто получает 11,5 тыс. рублей уже не подпадает под критерий и не имеет право на господдержку. Такая ситуация порождает социальное неравенство.

Что касается Алтайского края, то по среднедушевому доходу Алтайский край находится просто в катастрофической ситуации.

Олег Боронин,

глава Сибирского сельсовета:

— Недавно я побывал в одном из крупных сел Алтайского края, где пообщался с местным населением. Я убедился, что практически все сельчане покупают продукты в магазине в долг — через долговую тетрадь. Это страшный показатель для аграрного региона. И я думаю, что если бы не эти долговые тетради, то не менее 30% сельчан могли бы просто голодать. Поэтому проблему бедности нужно срочно решать.

Каждый гражданин России должен жить достойно. Фото: пресс-служба РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

СБД — аббревиатура , внушающая оптимизм

Один из механизмов борьбы с бедностью разработали в партии «Справедливая Россия — За правду». Партийцы предлагают ввести справедливый базовый доход (СБД) для каждого жителя страны.

Справедливороссы предлагают законодательно закрепить ежемесячную государственную выплату для всех граждан России в размере 10 тыс. рублей. Цена вопроса для государства — 17,5 трлн рублей в год.

Спикеры отметили, что единовременный вброс такого финансирования в экономику страны просто невозможен. Поэтому партия предлагает вводить СБД поэтапно. Сначала предоставить выплату на каждого ребенка, а с 2027 году обеспечить базовым доходом всех граждан России без исключения.

Олег Боронин,

глава Сибирского сельсовета:

— При этом, люди не должны собирать какие-либо документы или оформлять заявления. Деньги должны перечисляться автоматически на банковскую карту.

Финансово грамотный подход

По мнению Александра Молотова, для победы над бедностью нужен радикальный выход. Нужно либо увеличить прожиточный минимум до реальных пределов в 31 тыс. рублей, либо ввести СБД.

На вопрос — где взять деньги, которых вечно не хватает, он перечислил ряд вполне оправданных с финансовой точки зрения источников. Во-первых, это доходы от реализации так называемой «природной ренты».

Каждый гражданин России должен жить достойно. Фото: пресс-служба РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Александр Молотов,

руководитель фракции справедливороссов в АКЗС:

— Для этого нужно разделить Фонд национального благосостояния и создать на его базе Фонд национального сбережения. При этом, 10% останется «замороженными» в ФНБ на «черный день», а 90% уйдет в новый фонд. Как раз эти средства и должны пойти на базовый доход, а это более 5 трлн рублей.

Что еще нужно сделать?

Ввести дифференцированную ставку возврата НДС экспортерам углеводородов в зависимости от глубины переработки сырья и величины добавленной стоимости ( +2 трлн рублей в год)

+2 трлн рублей в год) Отменить налоговый маневр в нефтяной сфере и установить повышенные экспортные пошлины на любое необработанное сырье , вывозимое за пределы РФ ( 1,5 трлн рублей)

вывозимое за пределы РФ 1,5 трлн рублей) Повысить экспортные таможенные пошлины в отношении иных сырьевых товаров ( 1 трлн рублей)

Александр Молотов,

руководитель фракции справедливороссов в АКЗС:

— Второе направление получения дополнительных средств — это доходы от прироста ВВП после внедрения СБД. Деньги, полученные гражданами России пойдут в экономику. В результате, как посчитали специалисты, минимум 8 трлн рублей будет возвращено обратно в виде доходов от налогооблажения, зарплат и т. д. Третий момент — реализация мер антикоррупционного законодательства в сфере госзакупок.

Каждый гражданин России должен жить достойно. Фото: пресс-служба РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Неоспоримые преимущества

О том, какого эффекта ждут члены партии «Справедливая Россия — За правду» от внедрения законопроекта рассказала зам. руководителя фракции, руководитель партийного движения «Коммунальный дозор» Людмила Суслова.

В их числе:

Сокращение социального неравенства

Стимулирование потребительского спроса вследствие роста доходов граждан

Запуск в нужном темпе маховика экономики регионов и России в целом

Расширение производства на местах

На вопрос о том, не «расслабит» ли это россиян, Александр Молотов ответил, что какая-то часть жителей, конечно, найдет в повод использовать деньги не во благо. Однако тех, кого базовый доход по-настоящему поддержит, будет больше. Поэтому оно того стоит.

«Граждане самой обеспеченной ресурсами страны имеют право получать часть национального богатства здесь и сейчас», — резюмировал Александр Молотов.