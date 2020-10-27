Справится даже ребенок. Как нейронные алгоритмы быстрой настройки машин «СмартСорт» облегчают жизнь промпредприятий мира

Сегодня на дистанционную работу переходят не только люди, но и машины. Например, фотосепараторы барнаульской компании «СиСорт» умеют быстро настраиваться, проводить самодиагностику и удаленно предупреждать о поломке деталей. О том, как сервисные возможности прогрессивного оборудования улучшают качество продукции и уменьшают время простоя машин, altapress.ru рассказал исполнительный директор «СиСорта» Виталий Савинков.

Быстрая интеллектуальная настройка на продукт и другие плюсы

«СиСорт» экспортирует свою продукцию в 26 стран мира. Сегодня сортировочные машины отправляют в Германию, Австрию, Францию и Чехию. Казалось бы, из-за удаленности сложно на должном уровне обеспечить сервисное обслуживание продукции. Выручают современные технологии.

Так, важным нововведением для аппаратов «СиСорта» стала функция быстрой настройки. В основе процесса — работа нейронных алгоритмов. Они анализируют продукт и сами создают программу сортировки.

Виталий Савинков:

— Предыдущие версии таких систем основаны на библиотеках сортировки продукции. И при ее смене старая автоматизация не дает хорошего качества. Наше нововведение состоит в автоматической подстройке к конкретному продукту. Вне зависимости, сортировался он ранее или нет. При этом не важно, зерно это или гречиха — машина сама определит новые критерии сортировки.

Так исключается человеческий фактор. После настройки машина сама удаляет отход из потока по цветовым характеристикам, плотности, химическому составу и т. д. Оператор лишь указывает ей, где обрабатываемый продукт, а где отход.

Виталий Савинков:

— Нередко возникают ситуации, когда уже обученного оператора перевели на другой участок, он заболел или вообще уволился. Иногда встречается халатное отношение операторов к настройке оборудования. Благодаря быстрой настройке руководители предприятий, технологи могут не задумываться о кадровых вопросах. Машины сами проконтролируют процесс.

Сервисное обслуживание на удаленке

Опция быстрой настройки является одной из базовых в концепции поддержания качества работы фотосепараторов. На те же цели направлен удаленный сервис.

Одна из его опций — предиктивный ремонт, когда машина сама отслеживает уровень износа деталей оборудования и направляет соответствующее сообщение оператору, технологу и сервисному технику «СиСорта».

Барнаульская компания «СиСорт». Анна Зайкова

Виталий Савинков:

— Например, машина, используя систему Csort Cloud, отсылает сообщение о фактическом износе эжектора. Обычно информация поступает за месяц до наступления полного износа детали. То есть у предприятия в запасе минимум 30 дней для того, чтобы спокойно поменять деталь.

В то же время, как отметил директор «СиСорта», сервисные техники, зная об износе эжектора, позаботятся, чтобы деталь в нужное время оказалась у клиента.

Дистанционная диагностика

Еще одна опция Csort Cloud — умение отслеживать и оповещать о выходе за пределы нормативов. Обычно оператор даже не знает, каким должен быть порог отходов. Если его вовремя не проконтролирует технолог, то оператор будет и дальше работать с неверными настройками.

Исполнительный директор «СиСорта» Виталий Савинков. Анна Зайкова

Виталий Савинков:

— В системе Csort Cloud предустановлены основные настройки. В процессе работы машина сама определяет, превышается ли порог значения тех или иных настроек оператора, сама определяет ошибку и сигнализирует о ней всем заинтересованным лицам, в том числе нашим техникам.

Третья опция Csort Cloud — дистанционная диагностика машины. В случае поломки программное обеспечение фотосепараторов производит самодиагностику всей машины. После чего отправляет отчет сервисному технику.

Переработчикам нельзя останавливать производство. Даже день простоя несет колоссальные убытки. Поэтому в современном мире борьба ведется не только за надежность и качество, но и за время. Благодаря новым опциям упростился процесс диагностики и, соответственно, ускорилась реакция на внештатные ситуации.