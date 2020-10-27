Справится даже ребенок. Как нейронные алгоритмы быстрой настройки машин «СмартСорт» облегчают жизнь промпредприятий мира

Быстрая интеллектуальная настройка на продукт и другие плюсы
«СиСорт» экспортирует свою продукцию в 26 стран мира. Сегодня сортировочные машины отправляют в Германию, Австрию, Францию и Чехию. Казалось бы, из-за удаленности сложно на должном уровне обеспечить сервисное обслуживание продукции. Выручают современные технологии.
Так, важным нововведением для аппаратов «СиСорта» стала функция быстрой настройки. В основе процесса — работа нейронных алгоритмов. Они анализируют продукт и сами создают программу сортировки.
Виталий Савинков:
— Предыдущие версии таких систем основаны на библиотеках сортировки продукции. И при ее смене старая автоматизация не дает хорошего качества. Наше нововведение состоит в автоматической подстройке к конкретному продукту. Вне зависимости, сортировался он ранее или нет. При этом не важно, зерно это или гречиха — машина сама определит новые критерии сортировки.
Так исключается человеческий фактор. После настройки машина сама удаляет отход из потока по цветовым характеристикам, плотности, химическому составу и т. д. Оператор лишь указывает ей, где обрабатываемый продукт, а где отход.
Виталий Савинков:
— Нередко возникают ситуации, когда уже обученного оператора перевели на другой участок, он заболел или вообще уволился. Иногда встречается халатное отношение операторов к настройке оборудования. Благодаря быстрой настройке руководители предприятий, технологи могут не задумываться о кадровых вопросах. Машины сами проконтролируют процесс.
Сервисное обслуживание на удаленке
Опция быстрой настройки является одной из базовых в концепции поддержания качества работы фотосепараторов. На те же цели направлен удаленный сервис.
Одна из его опций — предиктивный ремонт, когда машина сама отслеживает уровень износа деталей оборудования и направляет соответствующее сообщение оператору, технологу и сервисному технику «СиСорта».
Виталий Савинков:
— Например, машина, используя систему Csort Cloud, отсылает сообщение о фактическом износе эжектора. Обычно информация поступает за месяц до наступления полного износа детали. То есть у предприятия в запасе минимум 30 дней для того, чтобы спокойно поменять деталь.
В то же время, как отметил директор «СиСорта», сервисные техники, зная об износе эжектора, позаботятся, чтобы деталь в нужное время оказалась у клиента.
Дистанционная диагностика
Еще одна опция Csort Cloud — умение отслеживать и оповещать о выходе за пределы нормативов. Обычно оператор даже не знает, каким должен быть порог отходов. Если его вовремя не проконтролирует технолог, то оператор будет и дальше работать с неверными настройками.
Виталий Савинков:
— В системе Csort Cloud предустановлены основные настройки. В процессе работы машина сама определяет, превышается ли порог значения тех или иных настроек оператора, сама определяет ошибку и сигнализирует о ней всем заинтересованным лицам, в том числе нашим техникам.
Третья опция Csort Cloud — дистанционная диагностика машины. В случае поломки программное обеспечение фотосепараторов производит самодиагностику всей машины. После чего отправляет отчет сервисному технику.
Переработчикам нельзя останавливать производство. Даже день простоя несет колоссальные убытки. Поэтому в современном мире борьба ведется не только за надежность и качество, но и за время. Благодаря новым опциям упростился процесс диагностики и, соответственно, ускорилась реакция на внештатные ситуации.
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