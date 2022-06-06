Спрос на куриное мясо упал в России

Спрос на куриное мясо сократился в России из-за закрытия заведений McDonald’s и переориентации производителей колбас на свинину. Птицеводы опасаются, что в такой ситуации придется снизить объемы производства, передает « Коммерсант ».

По по информации NielsenIQ, в апреле продажи охлажденной курицы упали на 2,6% год к году.

В «Траст-ПА» и «Черкизово» также подтвердили ухудшение спроса. Предполагается, что это произошло, из-за стремления потребителей снизить затраты на время неопределенности в экономике.

Кроме того, потребление курицы уменьшилось с переходом крупных потребителей на свинину. Подчеркивается, что с 16 по 22 мая стоимость живых свиней сократилась на 20% год к году — из-за разрешения беспошлинного импорта 100 тыс. продукции.

Мясо , свинина. CC0

Однако ритейлеры пока не заметили снижения спроса. В «Ашане» наблюдают стабильные продажи курятины. А во «Вкусвилл» даже зафиксировали рост спроса на майских праздниках.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев уточнил, что спрос серьезно сократился в оптовом звене после закрытия McDonald’s — одного из крупных закупщиков мяса курицы среди общепита.

По прогнозам «Траст-ПА», снижение потребления и цен на курицу может спровоцировать падение производства. Из-за этого может уменьшиться выручка агрохолдингов.

«Но пока наблюдается перепроизводство», — говорит руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

По данным Национального союза птицеводов (НСП), в январе—апреле этого года произведено 2,13 млн тонн курицы, что больше на 8,1% год к году.

Стало известно, что капуста, огурцы и помидоры снова подешевели в России. Но несколько продуктов все же подорожали.