Спрос на технику для «умного» дома продолжает расти из-за пандемии

Сейчас уже никого не удивить гаджетами, которыми можно управлять с помощью голоса или дистанционно. Ранее такие продукты не пользовались большим спросом из-за сомнений со стороны клиентов и немаленьких ценников. Однако сейчас, ввиду наступившей пандемии, многие россияне по достоинству оценили все преимущества использования «умной» техники.

Спрос на смарт товары продолжает расти — в 2021 году крупные сети магазинов планируют многократно увеличить общую выручку. Еще одним фактором, отпугивающим клиентов, была сложность управления — сейчас же большинство устройств оснащено интуитивно понятным интерфейсом, а для каждого устанавливаемого сценария есть отдельно расписанная инструкция.

На что россияне потратили больше всего

Популярность этой категории товаров в этом году повысилась многократно — совокупный доход сети М. Видео превысил отметку в 435 млрд. рублей. Если сравнивать с предыдущим годом, то интерес к продукции для «умного» дома вырос почти в 2,5 раза. Эти цифры подтверждают и эксперты promokodik.net — бонусы и скидки на смарт устройства продолжают вызывать повышенный интерес у жителей России. Можно выделить несколько основных товаров, которые россияне оценили больше всего:

умная колонка «Яндекс смарт-мини» — встроенная Алиса , удобное управление и маленькие габариты сделали ее незаменимым аксессуаром в каждом доме;

удобное управление и маленькие габариты сделали ее незаменимым аксессуаром в каждом доме; диагностические весы — отличным примером тут служит Xiaomi Mi Body Composition 2. За небольшую цену пользователь получает устройство , позволяющее отслеживать уровень мышечной , костной и жировой тканей , а также другие важные для здоровья параметры;

позволяющее отслеживать уровень мышечной костной и жировой тканей а также другие важные для здоровья параметры; роботы-пылесосы — умные электрические работники позволяют сэкономить время на уборке , при этом можно задать им сценарий работы в зависимости от типа уборки.

Почему смарт техника стала популярной в России

Основным толчком к заинтересованности «умной» техникой стала пандемия — люди начали больше времени проводить дома. Работа, уборка, хобби — все это стало ограничено четырьмя стенами, поэтому люди начали искать способ сэкономить в период пандемии. А так как большинство работает дома, то платежки за электроэнергию сильно возросли. Подобные гаджеты стали отличным решением подобной ситуации — на https://promokodik.net/skidki/m-video-ru промокод МВидео позволяет недорого обновить свой технический ассортимент, чтобы можно было работать дистанционно и при этом снизить количество потребляемого электричества.

Количество свободного времени также возрастает — можно тратить меньше сил на уборку, ведь это за вас может сделать запрограммированный робот. Все девайсы можно настроить под себя, контролируя все процессы с помощью смартфона. И ведь это только начало — специалисты прогнозируют дальнейший рост спроса на товары для «умного» дома, при этом главным приоритетом покупателей станут комплексные решения.