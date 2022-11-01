2 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Спрос возрос. Россияне стали чаще покупать отечественные порошки

С весны 2022 года покупатели чаще отказываются от популярных иностранных брендов в пользу отечественных, отмечают в своем обзоре эксперты платформы «Продажи.рф», пишет РБК.

Стирка
Стирка
freepik.com

Продажи самых популярных марок — Ariel и Tide проанализировали эксперты. Как выяснилось, в третьем квартале ими пользовались 34 и 23,8% жителей страны. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года эти бренды снизили свою долю в потребительской корзине — Ariel на 4,9%, Tide на 5,3%.


В потребительской корзине доля марки стирального порошка «Ушастый нянь» заметно выросла и составила 10,7% за июль-сентябрь 2022 года против 8,9% годом ранее.
С января по начало октября цены на стиральные порошки выросли на 57% до 246 руб.


«На полках магазинов значительно сократился ассортимент зарубежных брендов, поэтому их место заняли российские производители и новые импортные марки из стран Юго-Восточной Азии», — отмечает исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.


Рост цен на отечественные порошки, по его словам, связан со сложностью с поставками компонентов для производства.

Ранее взял и исчез. Из барнаульского магазина пропал «Тайд», а вместо него появился белорусский порошок.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость