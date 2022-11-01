Спрос возрос. Россияне стали чаще покупать отечественные порошки

С весны 2022 года покупатели чаще отказываются от популярных иностранных брендов в пользу отечественных, отмечают в своем обзоре эксперты платформы «Продажи.рф», пишет РБК.

Продажи самых популярных марок — Ariel и Tide проанализировали эксперты. Как выяснилось, в третьем квартале ими пользовались 34 и 23,8% жителей страны. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года эти бренды снизили свою долю в потребительской корзине — Ariel на 4,9%, Tide на 5,3%.



В потребительской корзине доля марки стирального порошка «Ушастый нянь» заметно выросла и составила 10,7% за июль-сентябрь 2022 года против 8,9% годом ранее.

С января по начало октября цены на стиральные порошки выросли на 57% до 246 руб.



«На полках магазинов значительно сократился ассортимент зарубежных брендов, поэтому их место заняли российские производители и новые импортные марки из стран Юго-Восточной Азии», — отмечает исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.



Рост цен на отечественные порошки, по его словам, связан со сложностью с поставками компонентов для производства.

Ранее взял и исчез. Из барнаульского магазина пропал «Тайд», а вместо него появился белорусский порошок.