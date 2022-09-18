18 сентября
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Потребитель

Взял и исчез. Из барнаульского магазина пропал «Тайд», а вместо него появился белорусский порошок

Tide пропал с полок одного из барнаульских магазинов «Новэкс». Загадочное исчезновение обнаружила корреспондент altapress.ru. Однако вместо него появился белорусский порошок.

Белорусский порошок в "Новэксе".
Белорусский порошок в "Новэксе".
Надежда Чехович, altapress.ru

В отделе товаров для стирки обнаружился порошок «Мара». По акции он стоит 499,99−549,99 рублей.

«Аутамат», — написано на упаковке.

По фото видно, что вес порошка — 3 килограмма. Подходит он для цветного белья.

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