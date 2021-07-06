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Спутниковый интернет дошел до труднодоступной Майорки

Проект РТКОММ «Меняем жизнь людей» поможет старосте отдаленного и труднодоступного горного села Майорка в Чарышском районе Алтайского края создать благоприятные условия для повышения качества жизни селян. Александр Сидоров стал победителем электронного голосования среди барнаульских журналистов, которое прошло в ходе презентации одного из эпизодов проекта компании. Благодаря этому староста Майорки получил комплект оборудования для подключения в селе точки доступа к скоростному спутниковому интернету.

Село Майорка.
Село Майорка.
Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

В центре проекта РТКОММ — судьбы и жизни людей, проживающих на труднодоступных территориях, которые достигли важных жизненных целей благодаря подключению спутникового интернета. В марте 2021 года РТКОММ представил в Барнауле документальный фильм, посвященный фермерам-мараловодам, активно развивающим экологический семейный бизнес в предгорьях Алтая. В рамках этого мероприятия был определен победитель конкурса историй «Зачем мне нужен спутниковый интернет».

Небольшое горное село Майорка расположено на юге Алтайского края в трехстах километрах от Барнаула. В нем — 48 дворов и две улицы, на которых живут 104 человека, среди них: 40 пенсионеров, 12 школьников и пять детей дошкольного возраста. В селе нет детского сада, средней школы, медпункта, клуба и библиотеки. Почтальон приезжает в Майорку три раза в неделю. Из современных технологий селянам доступны только домашние телефоны — около 20 номеров, спутниковое телевидение и один уличный таксофон. Широкополосного интернета и мобильной связи в селе нет.

Село Майорка.
Село Майорка.
Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Я пенсионер, старостой работаю на общественных началах, на моих плечах держится вся административная деятельность: оповещение, перепись населения, уборка улиц и чистка реки, вопросы водоснабжения, электричества, контакты с МЧС, пожарными и скорой, текущие хозяйственные дела. Выполнять все эти ежедневные задачи без скоростного стабильного доступа в интернет крайне сложно. Я очень рад, что история нашего села победила в журналистском голосовании. Теперь, когда спутниковый оператор подключил нам комплект оборудования, я сделаю все возможное, чтобы улучшить и разнообразить жизнь односельчан», — сказал Александр Сидоров.

«Наш проект — о тех, кто уже эффективно пользуется спутниковым интернетом и тех, кто пока еще не знает о его безграничных возможностях. Поэтому мы специально выбрали такую форму презентации эпизодов проекта, чтобы не рассказывать, а показывать непридуманные истории наших клиентов. Они подтверждают позитивную роль спутникового интернета в достижении важных целей людьми, проживающими на самых удаленных территориях нашей страны, — отметил генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев. — Журналисты и блогеры в тех регионах, где мы организуем кинопоказы и презентации нашего проекта, получают возможность прикоснуться к ежедневной деятельности спутникового оператора по подключению скоростного интернета, а также поучаствовать в выборе присылаемых на конкурс историй, которые их глубоко волнуют. В Барнауле в результате электронного голосования победила история Александра Сидорова. Мы искренне рады, что отдаленное алтайское село получило шанс на изменение жизни людей к лучшему при помощи надежного доступа в интернет. Надеемся, что скоро мы сможем показать историю позитивных перемен в буднях жителей Майорки — так же, как это происходит в жизни других наших клиентов».

В 2021 году презентации проекта РТКОММ «Меняем жизнь людей» уже состоялись в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском, Алтайском и Хабаровском краях. Все истории выложены на официальном YouTube-канале РТКОММ.

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