Сразиться на мечах — и на стендап. 5 идей, чем заняться в Барнауле на неделе

Ведьмачьи уроки
Если вам давно было любопытно, как себя ощущали великие рыцари, обязательно запишитесь на бесплатное пробное занятие в студию исторического фехтования «Стальной Опоссум».
20 января здесь проведут открытый урок. Нужно заранее написать в сообщения группы ВКонтакте. С собой нужно взять спортивную обувь, одежду и воду. Клубное снаряжение вам предоставят.
В кино
До 31 января в прокате «Холоп 2». Бывший мажор Гриша теперь сам отправляет людей на в «прошлое», чтобы вылечить от недуга «с жиру бесится».
Можно расплатиться по пушкинской карте. Расписание уточняйте на сайте «Киномир». 12+
До 17 января в прокате обладатель премии Французской ассоциации киноискусств (AFCAE) - фильм “Химера”. Это двухчасовая картина о влюбленном молодом археологе, охотниках за древними сокровищами и поиске загробного мира.
Расписание уточняйте на сайте «Киномир».18+
В театре
19 января в 18:30 в МТА покажут криминальную комедию «Тетки».
По сюжету, две пенсионерки живут в старинном особняке в центре города. Этот дом – лакомый кусок для родственников и изобретательных мошенников. И те и другие мечтают под любым предлогом выселить старушек и разбогатеть от продажи недвижимости в элитном районе. Но тетушки далеко не «белые и пушистые».
История придется по вкусу любителям комедии положений. Здесь есть все: неожиданные повороты сюжета, переодевания и даже труп в шкафу.
16+
В музтеатре Барнаула 19 января в 18:30 покажут оперетту «Веселая вдова».
Только представьте: Париж. Посольство маленькой европейской страны. Привычный ход жизни прерывает визит вдовы, в руках которой оказался весь государственный бюджет. Она молода и желает вновь связать себя узами брака. Её свадьба с иностранцем равносильна государственному дефолту. Молодые парижане устраивают настоящую охоту на богатую наследницу, и дело чести соотечественников ответить тем же, но, к сожалению, почти все они уже женаты...
Заглядывайте на волшебные мелодии Ференца Легара и узнайте, чем закончится история нестандартного ромкома.
12+
Стендап
19 января в Барнауле состоится сольный концерт комика Васи Габышева. Он же бабушкин самурай, он же шаман-комик, он же — про разные реальности комедии в личной мультивселенной безумия. Начало концерта в 20.00, сбор — за полчаса до выступления. Необходима бронь.
18+
На выставке
Известный барнаульский клуб «Художник» отмечает 40-летний юбилей. В галерее «Турина гора» с 16 января до 3 февраля будет работать выставка «Зимние мечтания». В экспозиции представлены живописные и графические работы художников клуба, созданные за последние несколько лет.
Торжественное открытие 16 января в 15:00. Вход свободный.
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