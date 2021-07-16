Сразу восемь дорог одновременно ремонтируют в пригородных поселках Барнаула по нацпроекту

Капитальный ремонт дорог продолжается в барнаульских пригородных поселках Спутник и Авиатор в рамках реализации профильного национального проекта.

В данный момент бригады МБУ «Автодорстрой» работают одновременно на пяти участках. Так, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут капитально отремонтированы улицы Смородиновая (в границах Павловского тракта и улицы Соловьиной), Малиновая (от Соловьиной до Декоративной), Малиновая 1-ая (от Кедровой до Смоленской), Авиаторов (от Декоративной до Малиновой 2-ой), Смоленская (от Малиновой 1-й до Малиновой 2-й).

Общая площадь капитального ремонта составляет около 27 тысяч квадратных метров.

УЛИЦА Фото пресс-службы администрации города Барнаула

Также работы проводятся на улицах Кедровая, Дружбы и Малиновая 2-я.

К настоящему времени дорожники завершили работы по укладке верхнего слоя горячего асфальтобетона на участках улиц Смородиновая и Смоленская. Сейчас эти дороги находятся в завершающей стадии ремонта.

На улицах Авиаторов, Малиновой и Малиновой 1-ой устанавливают бортовой камень, ведется устройство тротуаров и остановочной площадки.

В связи с проводимыми работами дорожная служба призывает водителей быть внимательными и осторожными, по возможности заранее планировать пути объезда.

На территории всего города в данный момент в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведутся работы на 15 объектах.

Улица Фото пресс-службы администрации города Барнаула

В частности, продолжается реконструкция мостов через реку Власиха по улице Мамонтова и через реку Барнаулка по улице Челюскинцев. Также ведется строительство дороги по проезду Северному Власихинскому. Ремонт продолжается на Змеиногорском и Павловском трактах, улице Кулагина, дороге (спуске) на улице Понтонный мост.

Уже завершен ремонт дорог на улицах Парфенова и Горнолыжная, в ближайшее время эти объекты будут сданы.

Скоро дорожники приступят к ремонту улиц Шумакова, Взлетная, Соловьиная, Декоративная, Ползунова и Геодезическая.

Справка



Всего в 2021 году в Барнауле в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ремонтно-строительные работы запланированы на 23 объектах общей протяженностью 27,97 км. После завершения дорожно-строительного сезона нормативность автомобильных дорог, включенных в нацпроект, должна увеличиться с 71,4% до 73,4%.

Общий объем средств на реализацию национального проекта в 2021 году (с учетом выполнения мероприятия по безопасности дорожного движения) составит 907,2 млн рублей, из них 681,7 млн рублей из краевого бюджета и 225,5 млн рублей — из бюджета города.