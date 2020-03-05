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Среди лучших: iRitual.ru — производитель памятников на могилу

Изготовление памятников на собственном производстве из отечественных пород гранита и мрамора, с соблюдением стандартов, контролем качества и гарантией, по низкой цене — это всё компания iRitual.ru.

Сегодня в каждом городе Алтайского края и всей России найдется несколько вывесок со словами «изготовление памятников» и большая часть этих организаций оптовые покупатели у настоящих производителей. Вот только цены на «свою» продукцию они выставляют такие, что можно подумать о сооружении величиной с дворец.

iRitual.ru, на правах производителя, предлагает памятники на могилу разных ценовых категорий -недорогие, стандартные и элитные надгробия. Стоимость маленького памятника из карельского черного гранита (Габбро-Диабаза) от компании iRitual.ru, без учета скидок составляет 5700 рублей.

iritual.ru

Компания предлагает большой ассортимент товаров для благоустройства на кладбище: гранитные цоколи, ограды из металла, столики и скамейки, плитку. Все товары можно заказать по отдельности или в составе мемориального комплекса. Важный момент — на памятники и товары действует гарантия, которая прописывается в договоре. Все цены, прописанные на сайте, являются актуальными.

Итак, компанию iRitual.ru выбирают за:

  • наличие реального производства;
  • прозрачные и низкие цены;
  • есть всё для благоустройства могилы;
  • гарантия качества;
  • доставка по России.

Заказать любое изделие из каталога по низкой цене, реализовать собственные задумки в индивидуальном проекте сможет любой житель Алтайского края.

Ссылка на сайт для заказа iritual.ru

Предложение действительно на момент публикации

ИП : Галиулина Мария Александровна
ОГРНИП : 319774600249954 ИНН : 633514270503
Юридический адрес : г. Москва, ул. Мясницкая д. 22, подъезд 1А, 4 этаж, офис 336

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