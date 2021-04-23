Среди жителей Алтайского края набирают популярность SIM-карты с саморегистрацией

Возможность купить SIM-карту в магазине шаговой доступности и самому подключиться к мобильной сети «МегаФон» предложил еще в прошлом году — для безопасности абонентов во время пандемии. Жители Алтайского края оценили этот формат — он становится более востребованным, а география проекта активно расширяется. Компания увеличила список мест продаж SIM-карт с саморегистрацией в крае уже до 1250 торговых пунктов.

«Подключиться к „МегаФону“ сейчас можно прямо по дороге даже на АЗС, не меняя привычного маршрута, — это особенно важно в преддверии сезона отпусков, который многие жители Барнаула и края предпочитают проводить на даче или в поездках к родным и близким. Если в любимом месте отдыха мобильный интернет другого оператора показывает низкие скорости, вы всегда можете купить SIM-карту „МегаФона“ и активировать ее буквально в течение 5 минут. К началу летнего сезона мы на 30% увеличили покрытие сети 4G, чтобы даже за городом наши абоненты могли пользоваться быстрым доступом в интернет», — отметил директор Алтайского регионального отделения «МегаФона» Дмитрий Сидоренко.

Приобрести SIM-карту «МегаФона» с саморегистрацией можно в 150 населенных пунктах Алтайского края. Особенно удобен такой формат жителям небольших деревень, таких как Бобровка, Клепечиха, Фирсово и др., потому что теперь им больше не нужно ехать в салон связи в районный центр.

Покупка SIM-карты в магазине не отличается от приобретения обычных товаров: предоставлять продавцу паспорт и подписывать бумажный договор не нужно. Оформление и активация SIM-карты происходит дистанционно, через «Госуслуги» или приложение «МегаФона», и занимает 5−10 минут. Абонент может перейти в сеть «МегаФона» даже с сохранением номера и выбрать любой из действующих тарифов оператора, в том числе из обновленной тарифной линейки #БезПереплат с «копилкой» неизрасходованных гигабайтов и минут, защитой от нежелательных подписок, возможностью подключить и раздавать безлимитный интернет, а также оставаться на связи при отрицательном балансе.

Заказать SIM-карту с саморегистрацией можно и не выходя из дома: такая услуга доступна в интернет-магазине «МегаФона» и других онлайн-площадках, в том числе WildBerries, OZON, e2e4, «Яндекс Маркет».