Средний чек по семейной ипотеке в Барнауле вырос до 3,2 млн рублей

По данным Абсолют Банка, типичные заемщики по госпрограмме семейной ипотеки в Барнауле — это семейные пары в возрасте от 30 до 37 лет. У 90% из них — всего один ребенок. Только у 10% - двое детей и более. Средний доход такой семьи — 45−60 тысяч в месяц. По сравнению с прошлым годом он не изменился.

«Средний чек по семейной ипотеке в Барнауле в мае достиг 3,2 млн рублей. Во втором полугодии 2021 года он был на 400 тысяч рублей меньше — 2,8 млн рублей, — комментирует Ольга Иванова, руководитель Абсолют Банка в Барнауле. — При этом средний чек по стандартным ипотечным программам, наоборот, уменьшился за этот же период — с 2,5 млн рублей до 2,3 млн рублей. В первую очередь это связано с общерыночным трендом на повышение ставок. В то время как по семейной ипотеке ставки по-прежнему не превышают 6% годовых».

Средний размер первоначального взноса по семейной ипотеке в Барнауле не за год не изменился — он чуть выше 15% от стоимости квартиры.

«Почти 80% заемщиков используют в качестве части первоначального взноса маткапитал. Наш банк — один из немногих в регионе дает клиентам такую возможность не только по стандартным программам, но и по семейной ипотеке и по основной Госпрограмме 2020−2022», — отметила Ольга Иванова.

Напомним, что госпрограмма «Семейная ипотека» доступна тем, у кого родился хотя бы один ребенок после 1 января 2018 года.

Источник: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)