Срок отключения горячей воды из-за ремонта теплосетей на трех участках в контуре ТЭЦ-3 вынужденно продлен

Специалисты Сибирской генерирующей компании завершили все ремонты тепловых сетей в контуре Барнаульской ТЭЦ-3 после гидравлических испытаний, которые влияли на подачу горячей воды горожанам. Однако на некоторых участках работы вынужденно продлятся на срок от 1 до 5 дней из-за затянувшихся капитальных ремонтов. С опозданием ресурс вернется в 56 домов.

На 10 августа из 234 повреждений, обнаруженных во время испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в контуре ТЭЦ-3, устранены 189. Ремонты на оставшихся 45 не влияют на подачу горячей воды в дома.

Но жители 56 многоквартирных домов, все еще не могут получить ресурс, из-за незавершенных работ на 5 участках ремонтной кампании СГК 2020 в контуре станции.

Даты подачи горячей воды переносятся на:

12 августа — для 10 многоквартирных домов и 4 административных зданий и социальных учреждений по улицам Анатолия , Никитина , М. Горького;

— для 10 многоквартирных домов и 4 административных зданий и социальных учреждений по улицам Анатолия Никитина М. Горького; 15 августа — для 46 многоквартирных домов и 33 административных зданий и социальных учреждений по Павловскому тракту , улицам 50 лет СССР , Георгиева , Фурманова , Рылеева , Власихинская и пос. Новосиликатный;

Перенос сроков завершения работ на участках перекладки тепловых сетей по адресам ул. Анатолия, № 81, Новосибирская, № 14А, Власихинская, № 49 и Георгиева, № 40, связаны с увеличением объемов работ и задержками в поставке материалов. Кроме того, понадобилось больше времени на согласование проведения работ под дорожным полотном, которые требуют ограничения движения транспорта.

Также сроки затянулись из-за длительного согласования сноса деревьев, растущих над участком перекладки тепловой сети на улице Георгиева. 18 берез были высажены по центру проходящей тепловой сети, хотя согласно строительным нормам Госстроя России от 2000 года — высадка деревьев и кустарников в пределах территории охранных зон тепловых сетей запрещена, так как это может создать опасность во время эксплуатации трубопроводов — растущие корни могут повредить трубу, и в дальнейшем мешать проведению ремонтов. Поэтому восстановить, попавшие под снос деревья, на то же месте невозможно.

Кроме этого, для переключения объектов с резервных схем на новые смонтированные тепловые сети на участках ремонта по адресам Песчаная, № 76 и Водопроводная, № 144, под временное отключение горячей воды попадают 7,5 тысяч потребителей Барнаульской ТЭЦ-2:

С 10 августа до 9.00 13 августа — 57 многоквартирных домов и 20 административных зданий и социальных учреждений микрорайона ВРЗ;

— 57 многоквартирных домов и 20 административных зданий и социальных учреждений микрорайона ВРЗ; С 10 августа до 8.00 11 августа — 21 многоквартирный дом и 3 административных здания и социальных учреждений по улицам Песчаная , Папанинцев , проспектов Социалистического и Ленина.

Все адреса домов, попавших под отключение, отмечены на карте:

Список адресов будет изменятся по мере устранения повреждений и завершению работ. Мониторинг запуска можно наблюдать на портале СГК, а также в официальном telegram-канале компании в Барнауле. Его можно найти в поиске по названию «СГК Барнаул», по нику @sgk_barnaul, либо перейдя с телефона по ссылке tlgg.ru/sgk_barnaul.

Сибирская генерирующая компания приносит свои извинения жителям, за доставленные неудобства. Специалисты проводят работы насколько это возможно оперативно и делают все для скорейшего возобновления подачи горячей воды для всех барнаульцев.